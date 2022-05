Sankcje na ropę z Rosji mają mieć poważny wyjątek

Rada Europejska zgadza się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę objął ropę oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągami - taki zapis znalazł się w najnowszym projekcie konkluzji szczytu UE.

W najnowszym projekcie konkluzji Rada Europejska wzywa do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu zapewniając uczciwą konkurencję i równe warunki działania na jednolitym rynku UE oraz solidarność między państwami członkowskimi w przypadku nagłych przerw w dostawach.

Propozycja oznacza, że z sankcji wyłączona byłaby ropa transportowana rurociągami.

Gdyby weszła w życie w takiej postaci, w praktyce nieobjęte embargiem pozostałoby ok. 1/3 rosyjskich dostaw do Unii Europejskiej.

Szczyt UE rozpocznie się w poniedziałek (30 maja) po południu. Obecnie w Brukseli trwają negocjacje ambasadorów państw członkowskich Wspólnoty, których celem jest znalezienie porozumienia "27-ki" w sprawie szóstego pakietu sankcji. Ze źródeł wynika, że jeszcze w niedzielę blokowały go Węgry wskazując na to, że są państwem śródlądowym i embargo na ropę będzie zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa.

Przywódcy unijni mają też wezwać do jak najszybszego zajęcia się kwestią tymczasowego wyjątku od sankcji dla ropy naftowej dostarczanej rurociągami.

Z informacji wynika, że jednocześnie do proponowanego pakietu sankcji dodano derogacje (czasowe wyjątki z ograniczeń) dla Bułgarii (do końca 2024 roku) i Chorwacji (8 miesięcy od wejścia w życie regulacji). Wcześniejsza propozycja zakładała derogacje dla Czech, Słowacji i Węgier. Dodatkowo, w odniesieniu do Bułgarii i Chorwacji wprowadzony byłby zakaz reeksportu towarów kupionych na podstawie derogacji. Wyłączenie dla tych dwóch krajów wynika z faktu odbierania przez nie rosyjskiej ropy poprzez porty.

Natomiast, w odniesieniu do produktów kupowanych z Rosji za pomocą ropociągów wprowadzony zostałby zakaz ich reeksportu, jak również produktów wyprodukowanych na ich bazie. Takie postulaty zgłaszała wcześniej Polska.

Utrzymane zostałyby również dotychczasowe okresy przejściowe dla wcześniej zawartych kontraktów (6 i 8 miesięcy).

Sankcje blokują nie tylko Węgry

Od wielu dni UE próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, zakładający embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji. Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty.

Wśród krajów najbardziej sceptycznych wobec embarga są Węgry, które sprzeciwiają się tym planom ze względu na uzależnienie swej gospodarki od rosyjskiego surowca. Do tej grupy należą też Czechy i Słowacja. UE proponuje tym państwom tymczasowe odroczenie embarga, które w ich przypadku weszłoby w życie w 2024 roku.

W dniach 30-31 maja odbędzie się nadzwyczajny szczyt UE, poświęcony obronności, energii, bezpieczeństwa żywnościowego i Ukrainie. Unijni liderzy mają połączyć się wideo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Podczas szczytu unijni przywódcy mają omówić możliwości zwiększenia pomocy dla Ukrainy, m.in. wsparcia humanitarnego, finansowego, politycznego i wojskowego.

Nasilenie presji na Rosję i Białoruś

Unijni liderzy mają zobowiązać się do nasilenia presji na Rosję i Białoruś i wezwać wszystkie kraje do dostosowania się do sankcji UE. "Należy powstrzymać wszelkie próby obejścia sankcji lub pomocy Rosji w inny sposób" - czytamy w projekcie.

Rada Europejska ma wezwać Rosję do natychmiastowego zaprzestania masowych ataków na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich oddziałów i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

"Okrucieństwa popełniane przez siły rosyjskie, cierpienia i zniszczenia są niewypowiedziane. Rada Europejska wzywa Rosję do umożliwienia natychmiastowego dostępu pomocy humanitarnej i bezpiecznego wyjścia wszystkich zainteresowanych cywilów. Rada Europejska oczekuje pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym Konwencji Genewskiej dotyczącej traktowania jeńców wojennych. Wzywa również Rosję do natychmiastowego umożliwienia bezpiecznego powrotu ukraińskich osób przymusowo wywiezionych do Rosji" - czytamy w projekcie.

Przywódcy na szczycie mają wyrazić uznanie dla wszystkich osób, które pomagają w gromadzeniu dowodów i prowadzeniu dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych i innych najpoważniejszych przestępstw, oraz poprą intensywną pracę w tym zakresie prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

"Unia Europejska i jej państwa członkowskie zapewniły ochronę milionom uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie i nadal są zaangażowane w przyjmowanie ich i zapewnianie im bezpieczeństwa, w tym poprzez pomoc sąsiednim krajom. Rada Europejska wzywa Komisję do przedstawienia nowych inicjatyw wspierających te wysiłki w ramach wieloletnich ram finansowych" - czytamy w projekcie.

Projekt zawiera też zapisy dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy. "Unia Europejska i jej państwa członkowskie są przygotowane do odegrania w tym zakresie głównej roli. Dlatego należy rozważyć platformę odbudowy Ukrainy. Powinna skupiać rząd Ukrainy, Unię Europejską i jej państwa członkowskie, Europejski Bank Inwestycyjny, a także partnerów międzynarodowych, instytucje i organizacje finansujące oraz zainteresowane strony. Wsparcie UE dla odbudowy będzie powiązane z wdrażaniem reform zgodnych z jej europejską ścieżką. Rada Europejska zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji na tej podstawie" - czytamy w dokumencie.

Jeden z zapisów projektu mówi też, ze Unia Europejska pozostaje zaangażowana w dalsze wzmacnianie zdolności Ukrainy do obrony jej integralności terytorialnej i suwerenności.

Rada Europejska ma też "odnotować" przygotowanie opinii Komisji w sprawie wniosku Ukrainy oraz Mołdawii i Gruzji o członkostwo w UE i zapowiedzieć, że powróci do tej kwestii na swoim czerwcowym posiedzeniu.