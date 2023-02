Sankcje na Rosję wpływają na zyski Orlenu - przyznaje Daniel Obajtek

Ważna jest ogólnoeuropejska solidarność nie tylko w przypadku sankcji na rosyjskie węglowodory, ale także na produkty ropopochodne - powiedział WNP.PL prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Dla europejskiego rynku paliw zakaz importu rosyjskiego diesla może być dużym wyzwaniem.

Bardziej zapobiegliwi przechowują, objęty przyszłymi sankcjami, olej napędowy w portowych zbiornikach.

Produkty wytwarzane w Rosji z gazu ziemnego i ropy naftowej też powinny być obłożone embargiem.

Zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską harmonogramem już za kilka dni, dokładnie od 5 lutego, zacznie obowiązywać embargo na zakup rosyjskiego oleju napędowego. Wiele firm handlujących hurtowo paliwami dokonuje teraz ostatnich transakcji.

Wiele wycofanych z eksploatacji tankowców wykorzystywanych jest jako swoiste magazyny paliw, ponieważ większość magazynów w europejskich portach nie ma już wolnych zbiorników. Zakupy diesla trwają w najlepsze, bowiem później będzie on zdecydowanie droższy.

Jako potencjalne obejście sankcji testowane będzie rozwiązanie, w którym diesel z rosyjskich rafinerii tankowcami popłynie do odbiorców na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Zostanie on wykorzystany na potrzeby rodzimego rynku, a ten sam typ paliwa, wyprodukowany w tamtejszych rafineriach, trafi do Europy.

Embargo na zakup rosyjskiego diesla będzie prawdziwym testem europejskiej solidarności

Na papierze wszystko będzie się zgadzać, tylko cena jednostkowa wzrośnie, bo przecież pośrednicy muszą na tej operacji zarobić, a transport morski także kosztuje.

Wiele krajów przymyka oczy na handel rosyjskimi produktami pochodnymi węglowodorów

Do sprawy odniósł się także Orlen, który wielokrotnie wcześniej podkreślał, że skuteczność sankcji wymierzonych w Rosję zależy od solidarnego przestrzegania przepisów i unikania obchodzenia embarga importowego.

- Ważna jest ogólnoeuropejska solidarność, jeśli chodzi o sankcje wobec zakupów rosyjskiej ropy. My od czasu wybuchu wojny nie sprowadzamy w ogóle oleju napędowego z Rosji. Przestaliśmy sprowadzać również, choćby na Litwę, transportem morskim rosyjską ropę. Zachowujemy się w tym zakresie bardzo uczciwie. Co niejednokrotnie oznacza, że przez to generujemy mniejsze zyski. Natomiast ja apeluję o solidarność. To, co się dzieje w Polsce, widać od razu, chociażby jeden statek ropy naftowej czy oleju napędowego przypłynął z kierunku rosyjskiego. Chociażby cokolwiek było przesyłane rurociągiem Przyjaźń z kierunku rosyjskiego - mówi Daniel Obajtek.

- Nie dostrzegamy jednak tego, jak zachowują się nasi sąsiedzi. Teraz w wielu europejskich portach magazyny są całkowicie wypełnione olejem napędowym z Rosji. Tylko po to, żeby zdążyć przed wejściem w życie sankcji. Trwają też na przykład ustalenia w sprawie zmiany dostaw ropy w ropociągach, rzekomej zamiany na inną ropę z kierunku wschodniego. To pokazuje, że sankcje w biznesie tak naprawdę dotyczą najbardziej naszych obywateli, a nie innych nacji - twierdzi prezes Orlenu

Należy piętnować przykłady obchodzenia sankcji i skutecznie z tym walczyć

Daniel Obajtek podkreśla, że Solidarność europejska opiera się na sankcjach na ropę naftową i gaz ziemny i nie może być ona fikcyjna.

- Warto też spojrzeć na produkty pochodzące z przerobu węglowodorów. Ogromna liczba firm rosyjskich nie handluje ropą czy gazem, ale zalewa nas produktami petrochemicznymi. Podobną sytuację mamy z nawozami. Dlaczego porozumienia zawarte w Stambule umożliwiają eksport nawozów przez rosyjskie firmy? Stąd mamy w wielu krajach dostępną mączkę mocznikową, która zastępuje naszą saletrę amonową. Rosjanie mają dostęp do zdecydowanie tańszej ropy i gazu i zalewają Europę swymi produktami - zwraca uwagę szef Orlenu.

- Takie rzeczy trzeba piętnować i pokazywać prawdziwy obraz. My jako kraj nie możemy być dotknięci efektem sankcji. Warto patrzyć na innych. W przypadku ropy czy gazu, ale także pochodnych produktów warto, aby obowiązywała wszystkich zasady europejskiej solidarności. Powinny być wyrównywane szanse rynkowe. Nie może być tak, że jeden kraj przestrzega sankcji, dywersyfikuje dostawy, a drugi kraj ma inne zasady i ma dyskont 20-30 dolarów na baryłce ropy - powiedział WNP.PL prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Najbliższe tygodnie pokażą, na ile skuteczne okażą się nowe sankcje i czy nie pojawi się pokusa ich obchodzenia.