Sankcje nie przeszkadzają rosyjskim koncernom w osiąganiu dużych zysków

Z komunikatu opublikowanego przez rosyjski koncern naftowy Rosnieft wynika, że pomimo sankcji nałożonych na handel węglowodorami spółka w pierwszej połowie roku osiągnęła 7,26 miliarda euro zysku netto i zwiększyła wydobycie.

Rozpoczęcie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę doprowadziło do wprowadzenia przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Kanadę i Stany Zjednoczone sankcji na handel ropą naftową z Rosją. Zmusiło to także międzynarodowe koncerny do wycofania się z wydobycia i współpracy kapitałowej z rosyjskimi firmami. Dotyczyło to między innymi brytyjskiego BP, które było właścicielem pakietu 19,75 procent akcji Rosnieftu.

Rosnieft chwali się bardzo dobrymi wynikami za pierwsze półrocze tego roku

Rosyjski koncern opublikował dane za pierwsze półrocze 2022. Wynika z nich, że spółka osiągnęła 432 miliardy rubli zysku netto czyli ponad 7,26 miliarda euro. Sprzedaż ropy naftowej wzrosła w tym okresie o 5,7 procent zaś poziom zadłużenia zmalał o 12 procent.

- Spółka znalazła się pod bezprecedensową presją ze strony niekorzystnych czynników zewnętrznych i sankcji. Dzięki wysokiej efektywności operacyjnej i odpowiedzialnemu zarządzaniu byliśmy w stanie zapewnić ciągłość działania i wykazać się stabilizacją- powiedział dyrektor generalny firmy Igor Sieczin.

Pomimo nałożonych sankcji Rosnieft z powodzeniem sprzedaje całą wydobywaną ropę naftową

Rosyjskie koncerny w tym także Rosnieft przeorientowały się na nowe rynki sprzedaży kierując między innymi tankowce z ropą do klientów w Chinach i Indiach. Wiele rafinerii w państwach Bliskiego Wschodu dokonuje klasycznych transakcji barterowych kupując surowiec objęty europejskimi sankcjami po niższej cenie i przerabiając go na olej napędowy i benzynę. Własna produkcja w tym czasie kierowana jest do Unii Europejskiej.

W ostatnim okresie wiele państw unijnych, w tym między innymi Francja zwróciły się z prośbą do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich o możliwość interwencyjnego zakupu dużych ilości oleju napędowego. Realizowane są także transakcje dotyczące dostaw oleju opałowego do agregatów prądotwórczych na wypadek konieczności ich uruchomiania gdy w zimie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej.

W przypadku Rosnieftu, który posiada koncesje wydobywcze na przykład w Iraku przejmowane są całe kontrakty od chińskich partnerów biznesowych i ropa kierowana jest wprost do rafinerii w Indiach, w których rosyjski koncern ma udziały. Tania ropa kusi spekulantów, ale także rządy, które oficjalnie na forum międzynarodowym przedstawiają wersję aktywnej walki ze zubożeniem społeczeństwa, którego nie stać na kupno nośników energetycznych po tak wysokich, jak obecnie, cenach. Dlatego decydują się na kupno rosyjskiej ropy oferowanej często w dużymi upustami.

Tańsza rosyjska ropa kusi spekulantów, ale także wiele rządów

W pierwszej połowie tego roku średnie dzienne wydobycie ekwiwalentu ropy (boe) było na poziomie 4,85 miliona baryłek co oznacza wzrost o 1,5 procent wobec poprzedniego roku z wyłączeniem sprzedanych aktywów.

Koncern ogłosił, że BP ma nadal prawo od odbioru 441 miliardów rubli czyli około 7,41 miliarda euro należnej dywidendy za 2021 rok.