Sankcje wobec Białorusi uderzą w polskie firmy?

Wprowadzone przez Unię sankcje sektorowe wobec Białorusi, które dotyczą przede wszystkim importu do UE produktów ropopochodnych, są nie tylko wyzwaniem dla Mińska. Odczują je również polskie firmy paliwowe, importujące głównie olej napędowy z tego kierunku.

Konsekwencji nie będzie

Cios dla Mińska

Szansa dla Orlenu

Co grozi za nieprzestrzeganie lub naruszenie sankcji unijnych? Jak tłumaczy Unimot, w tej mierze Unia pozostawiła decyzje państwom członkowskim, w tym Polsce, z zastrzeżeniem, że sankcje mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające."Jakkolwiek zakres sankcji wydaje się być jasny, jeżeli chodzi o jego brzmienie, z uwagi na podejście Krajowej Administracji Skarbowej praktyka obrotu produktami ropopochodnymi przechodzącymi przez terytorium Białorusi od 25 czerwca 2021 r. wywołuje aktualnie istotne wątpliwości i rozbieżności, różne w odniesieniu do poszczególnych grup produktów. Oczekujemy obecnie na wypracowanie spójnego, jednolitego podejścia przez instytucje wdrażające sankcje" - informuje Unimot.Niezależny importer paliw uspokaja jednocześnie akcjonariuszy, że ma w pełni zabezpieczony wolumen dostaw i zachowuje pełną płynność operacyjną.- Na bieżąco śledzimy i analizujemy wpływ nałożonych sankcji na działalność Grupy Unimot - podsumował Robert Brzozowski.Obawy o wpływ na polski rynek unijnych sankcji nałożonych na Białoruś studzą także eksperci rynku paliwowego.Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego za ubiegły rok, Białoruś jest jednym z trzech głównych dostawców oleju napędowego do Polski - obok Rosji i Niemiec. Jeśli jednak przyjrzymy się strukturze tego importu, okazuje się, że z tego kraju sprowadzamy tylko nieco ponad 5 proc. oleju napędowego... Niemcy mają prawie 20 proc. udziału, a Rosja - ponad 62 proc. udziału w imporcie.- Jak widać, nie są to duże ilości i te firmy, które sprowadzały surowiec z Białorusi, bez problemu zastąpią go importem z innego kierunku. W związku z tym sankcje nie będą miały większych konsekwencji dla polskiego rynku w krótszym okresie - ocenia Rafał Zywert, analityk BM Reflex.O wiele poważniejsze konsekwencje będą miały sankcje dla białoruskiego przemysłu naftowego. Jak podkreśla Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, Unia Europejska, ustanawiając po raz pierwszy w historii sankcje sektorowe wobec Mińska, uderza bezpośrednio w najbardziej dochodowe dla Białorusi gałęzie eksportu.- W 2020 r. wartość sprzedaży produktów ropopochodnych z tego państwa do UE wyniosła ok. 500 mln dolarów, a rok wcześniej, gdy nie było problemów z dostawą surowca do białoruskich rafinerii z Rosji, sięgnęła 679 mln dolarów (łączny eksport białoruski tej grupy towarów wyniósł w ubiegłym roku 2,7 mld dolarów, tj. prawie o połowę mniej niż w 2019 r.) - wylicza ekspert OSW.Jego zdaniem białoruskim rafineriom będzie trudno znaleźć alternatywne rynki sprzedaży, wątpliwe jest też, by znalazły zbyt w Rosji – u kluczowego partnera politycznego i gospodarczego Łukaszenki...- Chodzi w pierwszej kolejności o nowopołocki Naftan, którego sytuacja i tak jest skomplikowana - z powodu nałożenia nań sankcji amerykańskich i wstrzymania z tego powodu przez rosyjskich kontrahentów dostaw surowca na III kwartał br. Duże znaczenie dla kondycji białoruskiego sektora petrochemicznego będzie miała ewentualna decyzja Wielkiej Brytanii i Ukrainy w sprawie przyłączenia się do zakazu importu paliw. Oba kraje w 2019 r. zakupiły z Białorusi paliwa na sumę - odpowiednio - 2,14 mld i 2 mld dolarów. Wydaje się jednak, że taki krok Kijowa jest mało prawdopodobny - ocenia Piotr Żochowski.Zdaniem eksperta, po pewnym czasie reżim znajdzie sposób na przynajmniej częściowe obejście sankcji na produkty naftowe, tak jak po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2010 r.- Najbardziej prawdopodobną metodą wydaje się przekierowywanie ich eksportu przez łańcuch pośredników w innych krajach - podsumowuje Piotr Żochowski z OSW.Na kłopotach białoruskiego sektora naftowego, wynikających z unijnych sankcji, skorzystać może polski PKN Orlen.Jak informowaliśmy w WNP.PL, w znacznej części białoruskie paliwo trafia do republik nadbałtyckich. Tam nie tylko konkuruje z produktami z rafinerii w Możejkach, której właścicielem jest Orlen, ale także trafia stamtąd na nasz rynek. W momencie zablokowania białoruskiego eksportu pojawi się tam więcej miejsca dla produktów polskiego koncernu.Czytaj więcej: Białoruś zabolałyby najbardziej sankcje na sprzedaż paliw. Skorzystać mógłby Orlen