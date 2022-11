Saudi Aramco korzysta na wysokich cenach ropy naftowej

Z komunikatu opublikowanego przez saudyjski koncern paliwowy Saudi Aramco wynika, że w III kwartale 2022 roku zysk netto wyniósł 42,4 miliardy dolarów i był wyższy o 39 procent niż przed rokiem.

Największy koncern paliwowy świata Saudi Aramco opublikował dane finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. Wynika z nich, że zysk netto wyniósł 42,4 miliardy dolarów co oznacza wzrost o 39 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego. W II kwartale tego roku zysk netto był nieco wyższy i przekroczył 48,4 miliarda dolarów.

Z informacji przekazanych przez spółkę inwestorom wynika, że w ostatnim kwartale średnia cena sprzedaży baryłki ropy wyniosła 101,7 dolara podczas gdy rok temu było to około 73 dolarów. Dzienne wydobycie utrzymywało się na poziomie nieco powyżej 10 milionów baryłek, ale po ostatniej decyzji OPEC o ograniczeniu dostaw ropy naftowej na rynek nieco spadło.

Nie przeszkodziło to w osiągnięciu od początku tego roku zysku netto w wysokości 130,3 miliardów dolarów. Zgodnie ze złożoną deklaracją spółka, jeszcze do końca grudnia, z zysku za trzeci kwartał wypłaci 18,8 miliardów dolarów dywidendy dla akcjonariuszy. Największa część trafi do budżetu państwowego ponieważ Arabia Saudyjska jest właścicielem 98 procent akcji.

Z wypowiedzi prezesa Saudi Aramco wynika, że koncern jest spokojny o popyt na ropę naftową. W okresie do 2035 roku można się spodziewać, że będzie on powoli wzrastał dlatego planowane są kolejne inwestycje umożliwiające eksploatację nowych złóż.