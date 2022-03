Saudi Aramco miało 110 miliardów netto w 2021 r.

Arabia Saudyjska podjęła decyzję o zwiększeniu zdolności produkcyjnych ropy naftowej. W ciągu najbliższych tygodni dzienne wydobycie wzrośnie o milion baryłek z obecnych 11 milionów do 12 milionów baryłek. Największa część dostaw kierowana jest do Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej, w tym także do Polski.