Saudi Aramco najbliżej rafinerii Lotosu? Saudowie mają wiele atutów

Orlen finiszuje z rozmowami z potencjalnymi nabywcami 30 proc. udziałów rafinerii Lotosu. To jeden z warunków, jakie Komisja Europejska stawia wobec fuzji obu polskich koncernów naftowych. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, najmocniejszą pozycję negocjacyjną ma Saudi Aramco, który może zaoferować w zamian tanią, arabską ropę. Jednak - wskazują rozmówcy WNP.PL - to nie jedyne atuty tego partnera.

Gdyby ktoś się zastanawiał w jaki sposób @DanielObajtek będzie próbował wyjść z defensywy w jakiej się znalazł, no to ma odpowiedź. Tania ropa z Arabii (niskie cen paliw na stacjach) i dywers. dostaw (mniejsza zależności od surowa z Rosji). Pytanie, czy opinia publ. to kupi https://t.co/HkRNLLbPpb — Robert Tomaszewski (@robertomasz) March 19, 2021

Sojusz czy konkurencja?

Nie tylko ropa

Orlen konsekwentnie odmawia komentowania jakichkolwiek doniesień na temat rozmów z potencjalnymi partnerami do zbycia aktywów w procesie fuzji z Lotosem, zasłaniając się poufnością negocjacji. Jak na razie plan koncernu zakłada, że nabywcę aktywów Lotosu poznamy w połowie roku.- W czerwcu ogłosimy nazwę partnera przy przejęciu Grupy Lotos, a do końca 2021 roku chcielibyśmy zamknąć całą transakcję - pod warunkiem, że uda się do tego czasu wydzielić rafinerię w Gdańsku do osobnej spółki - mówił niedawno prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.Czytaj więcej: Orlen podał datę wyboru partnera przy transakcji przejęcia Lotosu Jednak zdaniem Roberta Tomaszewskiego medialny serial, który rozpętał się wokół Daniela Obajtka, może przyspieszyć to ogłoszenie.- Prezes Orlenu potrzebuje wyjścia z defensywy, w której znalazł się po serii publikacji mediów m.in. na temat jego majątku. Potrzebuje pokazać, że jest dalej "Obajtkiem wszystko mogę", a Saudowie mogą mu to dać, bo taki sojusz oznacza tanią ropę z Arabii Saudyjskiej, co przełożyć będzie można na niskie ceny paliw na stacjach. Do tego dochodzi hasło dywersyfikacji dostaw surowca i zmniejszania zależności energetycznej Rosji - mówi analityk.Tu do głosu dochodzi też geopolityka. Saudowie nie są praktycznie w ogóle obecni w Europie. Poza udziałami w terminalu w Rotterdamie i w jednostkach R&D w Wielkiej Brytanii i Francji, nie mają tutaj ani stacji paliw, ani żadnych rafinerii. Dlatego inwestycja w "twardą infrastrukturę" może być dla nich atrakcyjna.- Poza tym nie zapominajmy, że na globalnej scenie Saudyjczycy intensywnie rywalizują z rosyjskim Rosnieftem, jeśli chodzi o pozycję największego gracza na rynku ropy naftowej. Gdyby weszli do Polski, przejęli część lokalnego rynku hurtowego, deklarując jednocześnie kolejny długoterminowy kontrakt, to tak naprawdę rzuciliby w ten sposób wyzwanie rosyjskiemu sektorowi naftowemu, dla którego nasz region jest swoistym matecznikiem - ocenia w rozmowie z WNP.PL Robert Tomaszewski.Jak wyjaśnia, to element większej geopolitycznej układanki, bo należy pamiętać, że Saudowie pozostają bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych - i nie zmienił tego nowy lokator w Białym Domu.- Patrząc z naszej perspektywy, to też jest pozytywny sygnał: ewentualne zacieśnienie relacji gospodarczych polsko-saudyjskich i popłynięcie arabskiej ropy szerszym strumieniem może być bardzo dobrze przyjęte przez Amerykanów, którzy - pod wodzą Joe Bidena - zdają się zaostrzać kurs w relacjach z Moskwą - dodaje analityk Polityki Insight.Robert Tomaszewski zwraca jednak uwagę, że - mówiąc o możliwych scenariuszach dotyczących sprzedaży aktywów Lotosu 0 nie możemy zapominać o jednym...- Saudowie, jeżeli przejęliby aktywa rafineryjne i hurtowe, to przede wszystkim staną się konkurentem dla Orlenu. Będą konkurować marżami, rywalizować o to, kto będzie dostarczał paliwa na polskie stacje benzynowe. Mamy zatem z jednej strony zaproszenie do sojuszu, za którym stoi obietnica tańszej ropy,z drugiej strony jednak będzie to jednak konkurent na lokalnym rynku - mówi.Obaw o konkurencję ze strony Saudi Aramco nie podziela wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz, którego zdaniem partnerstwo z Saudami - jeśli do niego dojdzie - będzie wykraczać poza wyłącznie dostawy arabskiej ropy; realne są projekty joint-venture np. w petrochemii, którą oba koncerny bardzo mocno rozwijają.- Hasło "aktywa za surowiec" ewidentnie bym odrzucił... Taka transakcja nie byłaby obecnie atrakcyjna. Teraz mamy do czynienia raczej ze ścinaniem produkcji, żeby w ogóle utrzymać ceny, dlatego dostęp do taniego surowca nie ma już takiego znaczenia, jak chociażby 10 lat temu - mówi Dawid Piekarz.Czytaj także: Sprzedawać kawałki Lotosu czy nie - eksperci podzieleni. Orlen negocjuje z koncernami z całego świata Jego zdaniem wejście Saudi Aramco w aktywa Lotosu ma sens w innym scenariuszu. Oto sam fakt posiadania aktywów rafineryjnych w Unii Europejskiej byłby dla Saudów wyjątkowo interesujący, gdyż dałby im możliwość nie tylko handlu surową ropą na terenie UE, ale także wejścia na ten rynek z już przerobionymi produktami.- Z tym zastrzeżeniem, że Saudi Aramco w takim scenariuszu nie celowałoby w dystrybucję paliw silnikowych, lecz raczej w surowce dla chemii i petrochemii. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której Saudi Aramco kupuje udziały w rafinerii i tworzy joint venture z PKN Orlen do inwestycji petrochemicznych w Gdańsku albo też takich, jak instalacja wodorowa czy wirtualna elektrownia na bazie rafinerii powiązana z farmami wiatrowymi na Bałtyku. To miałoby biznesowy sens - dodaje Dawid Piekarz.Poza tym, na co zwraca uwagę nasz rozmówca, Orlen tutaj nie ma za bardzo wyjścia - by przejąć Lotos musi spełnić warunki Komisji Europejskiej, która zdecydowała o konieczności sprzedaży 30 proc. udziałów w rafinerii w Gdańsku.- Dlatego Orlen stara się przeprowadzić tę sprzedaż w taki sposób, by otworzyć sobie nowe szanse rozwoju - podsumowuje wiceprezes Instytutu Staszica.