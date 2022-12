Saudi Aramco przede wszystkim rozgrywa własne interesy

Saudi Aramco nie gra z Rosją, nie gra też z założenia przeciwko Rosji -jako światowy gigant rozgrywa tylko własne interesy - mówi Andrzej Arendarski, prezydent KIG. - Polska już na współpracy z Saudi Aramco zyskała, otrzymując dodatkowe dostawy ropy.

Andrzej Arendarski zaznacza, że pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie spowodowała, że bieżące interesy Saudi Aramco są rozbieżne z rosyjskimi.

Jak mówi prezydent Krajowej Izby Gospodarczej, saudyjski gigant, wykorzystując trudne położenie Rosji zawiera korzystne kontrakty.

Przypomina, że Saudi Aramco realizuje światowe interesy - szturmem wchodzi na rynek azjatycki, podpisując porozumienia m.in. z Koreą Południową, Chinami i Tajlandią.

Wskazuje też, że dzięki współpracy z Aramco do Polski trafi o 20 mln ton więcej surowca w skali roku, niepochodzącego z rosyjskich zasobów.

W ostatnich dniach media obiegły zarzuty dotyczące transakcji Orlenu z Saudi Aramco, w ramach której saudyjski koncern przejął 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu. Zgodnie z tymi informacjami, z umowy z inwestorem miały rzekomo zniknąć dwie istotne klauzule: zapis zakazujący Saudyjczykom przez trzy lata sprzedaży udziałów w dawnym biznesie Lotosu oraz ten dający Orlenowi prawo do ich pierwokupu.

Orlen nie potwierdza tych informacji, zapewniając, że zarówno zawarta umowa, jak i przepisy polskiego prawa dobrze zabezpieczają polski interes. Pojawiają się także obawy, że aktywa mogą zostać odsprzedane Rosjanom.

Rozbieżności w interesach: Saudowie mają inne cele niż Rosjanie

Do pojawiających się ostatnio w mediach zarzutów dotyczących przejęcia przez Saudi Aramco 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu odnosi się Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej. Według doniesień medialnych, z umowy o objęciu przez saudyjskiego giganta około 1/3 udziałów w Rafinerii Gdańsk zniknąć miały dwie istotne klauzule: zapis zakazujący Saudyjczykom przez trzy lata sprzedaży udziałów w dawnym biznesie Lotosu oraz ten dający Orlenowi prawo do ich pierwokupu.

Andrzej Arendarski zaznacza, że akurat w tym momencie biznesy Saudi Aramco są rozbieżne z rosyjskimi. - O ile w latach 2017-2019 Rosja i Arabia Saudyjska planowały wspólne przedsięwzięcia na rynku ropy i gazu, to pandemia koronawirusa spowodowała zasadniczy zwrot. Zamiast współpracy mamy ostrą konkurencję – dodaje ekspert.

Wykorzystać światowe zawirowania: Saudowie realizują swój własny interes, kosztem trudnego położenia Rosji.

Jeszcze kilka miesięcy przed pandemią, w 2019 roku, Aramco oficjalnie otworzyło w Moskwie centrum badawcze przy Uniwersytecie Państwowym. Miało ono zajmować się technologiami upstream. Tymczasem już na początku 2020 roku zaczęto mówić o wojnie cenowej Rosji z Arabią Saudyjską. Jak twierdzi Andrzej Arendarski, Saudyjczycy korzystają obecnie na zawirowaniach, związanych z zachwianiem światowych łańcuchów dostaw, na zwiększonym popycie na paliwa i na problemach Rosji.

- Owszem, Saudyjczycy nadal deklarują zainteresowanie rynkiem rosyjskim, ale dzisiaj chcą wykorzystać trudne położenie Rosji, by na własnych warunkach wchodzić w wartościowe projekty. Tak należy odczytywać na przykład deklarację „poważnego zainteresowania” Saudi Aramco inwestycją w Arctic LNG 2 po wyjściu TotalEnergies z Rosji – dodaje prezydent KIG.

Nowe porozumienia saudyjskiego giganta ws. rynku azjatyckiego, gdzie konkuruje z Rosją

Andrzej Arendarski zauważa, że w ostatnich dwóch latach Saudi Aramco wykazuje bardzo duże zainteresowanie rynkiem azjatyckim – gdzie jest naturalnym konkurentem Rosji.

- Śledząc wydarzenia z bieżącego roku: w styczniu Aramco podpisało dziesięć porozumień z Koreą Południową ws. projektów z zakresu niskoemisyjnej energetyki, z Chinami zawarto zaś porozumienie ws. współpracy w obszarze downstream i w sprawie budowy rafinerii oraz kompleksu petrochemicznego. Poza tym rozszerzana jest współpraca z tajlandzkim narodowym koncernem PTT. Saudyjski koncern wstawia nogę tam, gdzie bardzo chciała wcześniej inwestować Rosja – przypomina prezydent KIG.

Odejście od rosyjskich surowców: dla Saudów najważniejsze ich własne interesy

Dodaje, że na Saudyjczykach nie robią wrażenia argumenty, że odmowa zwiększenia wydobycia ropy naftowej sprzyja interesom rosyjskim. - Jak wspomniałem, Aramco troszczy się o własne interesy. W perspektywie odejścia od paliw kopalnych chce być numerem jeden, jeśli chodzi o zielony wodór i inne innowacyjne technologie. Do takich przekształceń potrzeba potężnych środków – zatem niskie ceny surowca nie leżą w interesie Saudyjczyków – podsumowuje Andrzej Arendarski.

Podkreśla, że jeśli chodzi o Polskę, to dzięki współpracy joint venture z Aramco udało się znacznie zwiększyć dostawy saudyjskiej ropy – o 20 mln ton rocznie – co pozwoliło zmniejszyć zależność od rosyjskiego surowca. - Zatem i na polskim przykładzie widać, że Saudyjczycy wchodzą tam, skąd udaje się wypchnąć rosyjskie koncerny – zauważa prezydent KIG, odnosząc się w ten sposób do argumentów sugerujących zbliżenie gospodarczych interesów Arabii Saudyjskiej i Rosji, jakie ostatnio pojawiły się w niektórych mediach.