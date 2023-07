Saudi Aramco umacnia się w Chinach. Duża transakcja petrochemiczna sfinalizowana

Największy koncern paliwowy na świecie Saudi Aramco sfinalizował transakcję zakupu 10 proc. udziałów w chińskiej firmie petrochemicznej Rongsheng Petrochemical. Wartość transakcji to około 3,4 mld dol.

Zgodnie z komunikatem prasowym Saudi Aramco, transakcja została sfinalizowana za pośrednictwem holenderskiej spółki zależnej Aramco Overseas Company BV.

Przejęcie udziałów w Rongsheng Petrochemical pozwoli saudyjskiej firmie zwiększyć swoją obecność na chińskim rynku rafineryjnym i zapewni sprzedaż ropy arabskiemu koncernowi.

Warto podkreślić, że częścią umowy jest gwarancja dostaw przez Aramco 480 tys. baryłek ropy dziennie do kompleksu petrochemicznego należącego do spółki zależnej Rongsheng, Zhejiang Petroleum and Chemical.

Rongsheng Petrochemical jest jedną z wiodących firm petrochemicznych w Chinach. Jest właścicielem 51 proc. udziałów w ZPC, które zarządza największym kompleksem petrochemicznym w Chinach, zdolnym do przerobu 800 tys. baryłek ropy dziennie i produkcji 4,2 mln ton etylenu rocznie.