Saudi Aramco z rekordowym wzrostem zysku netto, wypłaci dywidendę

Saudi Aramco, spółka giełdowa o największej kapitalizacji na świecie, wypracowała w I kwartale 2022 r. 39,5 miliarda dolarów zysku netto co oznacza wzrost o 82 proc. wobec roku minionego. Dodatkowo przeznaczy z zysku za 2021 rok 18,8 miliarda dolarów na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Saudi Aramco największy na świecie producent i eksporter ropy naftowej opublikował wyniki za I kwartał 2022 r. Zysk netto wyniósł w tym okresie 39,5 miliarda dolarów wobec 21,7 miliarda dolarów w analogicznym okresie roku minionego. Oznacza to wzrost o 82 procent. Było to możliwe dzięki zwiększeniu dziennego wydobycia, wyższej średniej kwartalnej cenie ropy naftowej, poprawie marż rafineryjnych, a także lepszym wynikom segmentu petrochemicznego.

Problemem w tym okresie było utrzymujące się zagrożenie dla normalnej pracy rafinerii ze strony rebeliantów jemeńskich z plemienia Huti. Przeprowadzili oni na początku roku kilka ataków rakietowych i dronami na instalacje naftowe należące do koncernu w Arabii Saudyjskiej.

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym, a także pozytywnym prognozom dotyczącym bieżącego zapotrzebowania na saudyjską ropę naftową zarząd Saudi Aramco podjął decyzję o wypłaci z zysku za 2021 r. dywidendy dla akcjonariuszy. Na cel zostanie przeznaczonych 18,8 miliarda dolarów. Planowane jest także przeprowadzenie operacji emisji nowych akcji, które następnie bezpłatnie zostaną przekazane dotychczasowym akcjonariuszom w relacji: jedna nowa akcja, za 10 dotychczas posiadanych.

Do 2027 r. spółka chce zwiększyć średnie dzienne wydobycie z obecnych około 12 milionów baryłek do 13 milionów baryłek. Dlatego zamierza podnieść poziom nakładów inwestycyjnych na poszukiwania i przygotowanie nowych złóż do do eksploatacji do poziomu 40-50 miliardów dolarów w skali roku.

W lutym 2022 r. władze saudyjskie przekazały do Państwowego Funduszu Suwerennego 4 procent akcji Saudi Aramco, o szacunkowej wartości ponad 80 miliardów dolarów, z założeniem zaoferowania ich w ramach planowanej na światowych giełdach emisji. Jak do tej pory nie podjęto decyzji o terminie publicznej oferty.

Saudi Aramco w ramach procesu przejęcia Lotosu przez PKN Orlen zostanie udziałowcem w Gdańskiej Rafinerii oraz za ponad 2 miliardy złotych przejmie udziały w trzech specjalistycznych spółkach.

Czytaj także: Saudi Aramco najdroższą firmą na świecie