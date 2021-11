Saudowie, Circle K, BP - chętnych na Lotos nie brakuje. Problemem cena

Orlen potrzebuje więcej czasu na realizację środków zaradczych wyznaczonych przez KE do fuzji z Grupą Lotos. Eksperci, z którymi rozmawia WNP.PL, wskazują, że największym problemem w negocjacjach z potencjalnymi partnerami jest obecnie wycena aktywów Lotosu, których pozbyć musi się Orlen. Wśród potencjalnych partnerów do fuzji wskazuje się Saudi Aramco, w kontekście aktywów rafineryjnych czy Circle K w obszarze stacji paliw.

Długa kolejka chętnych na aktywa Lotosu

Przypomnijmy, że Bruksela uznała fuzję Orlenu i Lotosu za transakcję, która zagraża konkurencyjności i nakazała spełnienie ustalonych warunków. Wśród nich znalazły się m.in. sprzedaż 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, konieczność zbycia dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz przekazanie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotosu.- Lista aktywów do rozdysponowania jest tak szeroka, że właściwie wyklucza znalezienie jednego kontrahenta, a jakość tych aktywów i ich wartość rynkowa nie będzie sprzyjać opłacalności poszczególnych transakcji - ocenia Janusz Wiśniewski.Wszak mówimy o aktywach rafineryjnych i paliwowych w sytuacji, gdy na świecie padają deklaracje szybszego lub dalszego odchodzenia od paliw kopalnych.- Wyliczenie godziwej i satysfakcjonującej obie strony ceny w tak zmiennym otoczeniu rynkowym nie jest zadaniem łatwym. Jeszcze dwa lata temu cena ropy zmierzała ku zeru, w tej chwili obserwujemy już pełne odbicie. Dodatkowo przy transakcjach tej skali, zarówno sprzedający, jak i kupujący, wyceniając aktywa, muszą wyliczyć, ile ten biznes będzie wart za 10, 15, a nawet 20 lat. Przy tego typu inwestycjach stopa zwrotu liczona jest przecież w dekadach, w związku z tym przekalkulowanie wartości tych aktywów nie jest łatwe - mówi Dawid Piekarz.Jego zdaniem nie ma tu obecnie jednak żadnych strukturalnych przeszkód, które mogłyby ciążyć nad prowadzonymi negocjacjami i doprowadzić do fiaska rozmów z potencjalnymi partnerami.- Nie widzę tu żadnego powodu do niepokoju, zwłaszcza że inne elementy fuzji idą całkiem sprawnie, jak na przykład zgoda NWZA Grupy Lotos na przedstawienie KE środków zaradczych - ocenia wiceprezes Instytutu Staszica. - Co warto podkreślić, kiedy mówimy o tak strategicznych aktywach, lepiej negocjować dwa miesiące dłużej, niż działać pod presją czasu i przyjąć gorszą ofertę - dodaje.Na tym etapie Orlen nie może ujawnić, ani z iloma, ani z jakimi firmami rozmawia na temat zbycia lub wymiany tych aktywów. Jednak - według nieoficjalnych informacji - w grze najbardziej liczyć się mają obecnie przede wszystkim koncerny: Saudi Aramco, MOL, BP czy Alimentation Couche-Tard, właściciel Circle K Polska.W segmencie stacji paliw w grze może być koncern BP. - Polska jest dla BP przyszłościowym rynkiem, dlatego będziemy dalej tu inwestować - mówił w rozmowie z WNP.PL prezes BP w Polsce Bogdan Kucharski, zapytany o zainteresowanie koncernu aktywami zbywanymi przez Orlen w toku przejęcia Lotosu. Zaangażowanie w proces fuzji Orlenu i Lotosu potwierdził również w rozmowie z WNP.PL prezes Circle K Polska. - Patrzymy na Polskę jako na strategiczny rynek zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym. Chcemy się tu rozwijać i wzmacniać naszą pozycję - mówił Michał Ciszek