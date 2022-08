Saudyjczycy są gotowi do szybkiego zwiększenia produkcji ropy

Saudi Aramco może szybko zwiększyć produkcję ropy naftowej do 12 milionów baryłek dziennie, jeśli tylko saudyjski rząd zatwierdzi taki plan.

Informację przekazał prezes spółki Amin Nasser podczas omawiania wyników spółki za drugi kwartał.

Arabia Saudyjska to członek OPEC o największych wolnych mocach produkcyjnych. Aramco na początku bieżącego roku ogłosiło plany zwiększenia maksymalnych zrównoważonych mocy (MSC) z dzisiejszych 12 do 13 milionów baryłek na dobę do 2027 roku.

Sceptyczni wobec możliwości realizacji tych planów są niektórzy obserwatorzy rynku. Ekspert ds. energii i wiceprezes S&P Global Daniel Yergin napisał niedawno, że Arabia Saudyjska nie wydaje się móc w tak krótkim czasie tak znacząco zwiększyć produkcję ropy.

W swoim ostatnim miesięcznym raporcie dotyczącym rynku ropy naftowej OPEC prognozuje wzrost popytu na ropę naftową na świecie na 3,1 mln baryłek na dobę w tym roku i 2,7 mln b/d w 2023 r.