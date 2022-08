Saudyjski eksport ropy wzrósł, kuwejcki napotyka na bariery

Eksport ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej wzrósł w lipcu br. do najwyższego poziomu od kwietnia 2020 r. Jednym z powodów była międzynarodowa presja na okiełznanie rosnących cen ropy, w tym lipcowa misja Joe Bidena w tym kraju.

Dostawy morskie z Królestwa Saudów osiągnęły w zeszłym miesiącu poziom ok. 7,5 mln baryłek (bbl) dziennie, w porównaniu z 6,6 mln bbl w czerwcu, szacuje agencja Bloomberg na podstawie danych o wypływających z portów saudyjskich tankowcach.

Największy udział w zakupach ropy z tego kraju miały Chiny, dokąd docierało średnio dziennie 1,65 mln bbl. Dostawy do Indii przekroczyły milion baryłek dziennie, po raz pierwszy od kwietnia 2020 r. Obserwowany eksport saudyjskiej ropy do USA spadł w lipcu do ok. 371 tys. bbl (o 11 proc.), z poziomu 417 tys. miesiąc wcześniej, a do Japonii zmalał o ok. 18 proc. - do 903 tys. baryłek dziennie.

Kuwejt jest natomiast bliski wyczerpania swoich mocy produkcyjnych ropy naftowej, co ograniczy możliwość zwiększenia jej podaży na rynkach międzynarodowych, informuje Platts Analytics. Szacuje się, że Kuwejt może jeszcze zwiększyć wydobycie o ok. 30 tys. baryłek dziennie, w porównaniu z poziomem 2,72 mln bbl/d w czerwcu. Jako główne przyczyny analitycy Platts wskazują starzenie się pól naftowych, niekorzystny klimat biznesowy oraz niestabilność rządu tego kraju, co ogranicza zdolność do podejmowania decyzji w sprawie planów wydobycia.

W 2018 r. państwowy Kuwait Petroleum Co. przedstawił plany, zakładające zwiększenie do 2040 r. zdolności produkcyjnych do 4,75 mln bbl/d. Został on zrewidowany 3,5 mln bbl/d do 2025 r. i 4 mln do 2040 r., ale analitycy twierdzą, że nawet takie zadanie może być trudne do realizacji.

Głównym źródłem dostaw Kuwejtu jest ogromne pole Greater Burgan - drugie co do wielkości na świecie, które już produkuje do 95 proc. swojej wydajności, a jego ok. 1,6 mln bbl dziennej produkcji utrzymuje się dzięki mieszance wtrysku gazu i wody.

KPC pracuje nad centrum gromadzenia 100 000 bbl/d w Burgan i kontynuuje rozwój w tzw. Strefie Neutralnej, którą Kuwejt dzieli z Arabią Saudyjską. Jest to jednak technicznie trudne, po wcześniejszym zamknięciu tam obiektów na kilka lat.

Kolejną barierą jest niestabilna polityka Kuwejtu. Kraj nie ma obecnie funkcjonującego parlamentu, a nowo mianowany premier, szejk Ahmad Nawaf al-Sabah otrzymał zadanie utworzenia nowego rządu w oczekiwaniu na wybory.