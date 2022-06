Schlumberger wycofuje się z projektów naftowych w irackim Kurdystanie

Jedna z największych na świecie korporacji zajmujących się usługami naftowymi Schlumberger zaprzestaje udziału w eksploatacji złóż w irackim Kurdystanie. To efekt decyzji Irackiego sądu najwyższego, który uznał regionalną ustawę dotyczącą autonomii kurdyjskiej za częściowo niekonstytucyjną.

15 lutego 2022 Sąd Najwyższy Iraku uznał za niekonstytucyjną ustawę irackiego Kurdystanu o ropie i gazie z 2007 r., która stanowiła, że ​​rząd autonomii ma prawo prowadzić niezależną od Bagdadu politykę energetyczną i samodzielnie zawierać kontrakty na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów z firmami zagranicznymi. Obecnie władze regionu są zobowiązane do przeniesienia wydobycia ropy na polach autonomii pod kontrolę Bagdadu.

Konflikt między Irbilem (stolica regionu) a Bagdadem nasilił się w latach 2013-2014, kiedy władze autonomii kurdyjskiej podjęły decyzję o samodzielnym eksporcie ropy do Turcji i odmówiły przekazania wpływów ze sprzedaży węglowodorów rządowi federalnemu.

Po odebraniu przez Bagdad autonomii finansowej regionu, władze irackiego Kurdystanu podjęły decyzję o podpisaniu kontraktu na eksport ropy naftowej i gazu ziemnego do Turcji.

W ostatnich dwóch latach konflikt udało się zażegnać. Irbil przekazywał do kasy państwa dochody będące równowartością eksportu 250 tys. baryłek ropy na dobę. Jednak to nie satysfakcjonowało Bagdadu. Politycy zwrócili się do sądu.

Zdaniem analityków decyzja Schlumbergera o wycofaniu się z Kurdystanu pokazuje, że napięcie w regionie może rosnąć, a los utrzymania wydobycia na dotychczasowym poziomie wisi na włosku.