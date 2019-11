Secesja w Kanadzie? W tle ropa naftowa i odnawialne źródła energii

Od wyborów parlamentarnych 21 października zachodnie prowincje Kanady mówią o możliwości secesji. Indianie odpowiadają, że separatyści zapomnieli o braku podstaw prawnych, zaś dziennikarze znaleźli zwolenników dyskusji na ten temat na skrajnej prawicy.

Rządzący w tej prowincji konserwatyści stawiają na rozwój wydobycia ropy naftowej. Alberta domaga się budowy nowych rurociągów, ale przeciwni ich budowie są zarówno mieszkańcy Kolumbii Brytyjskiej, przez której tereny taki rurociąg musiałby przebiegać w drodze nad Pacyfik, jak i mieszkańcy Quebecu, przez który rurociąg biegłby w drodze na wybrzeże Atlantyku.Tymczasem w Kanadzie znacznie szybciej rozwija się sektor energii odnawialnej. Według raportu think tanku Clean Energy Canada z października br., szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat zatrudnienie w sektorze energii odnawialnej wzrośnie do prawie 560 tys. osób - od pracowników farm wiatrowych po osoby zatrudnione przy izolacji domów. Choć do 2030 r. pracę w sektorze paliw kopalnych straci 50 tys. osób, to w tym samym czasie powstanie 160 tys. miejsc pracy w "zielonym" sektorze.Firma naftowa Encana poinformowała niedawno, że przenosi swoją siedzibę z Calgary w Albercie do USA i zmienia nazwę na Ovintiv Inc, choć szef firmy Doug Suttles zapewnił, że w Kanadzie nie będzie zwolnień. Zaledwie dzień po wyborach o zwolnieniach informował natomiast koncenr energetyczny Husky Energy.Pewnym symbolicznym wydarzeniem w ostatnich dniach było zamknięcie, po 154 latach działalności, VanTuyl and Fairbank Heavy Hardware - najstarszej firmy w ontaryjskim mieście Petrolia. 12 km od tego miasta, w Oil Springs, zbudowano w 1858 r. działający do dziś i pierwszy w Ameryce Północnej szyb naftowy. Sklep żelazny VanTuyl and Fairbank oferował m.in. wyposażenie dla górników naftowych, a z eksperckich usług pracowników z Oil Springs korzystano na całym świecie - także w Polsce.