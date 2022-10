Sejm za utrzymaniem Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w biopaliwach na poziomie 80 proc.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę, zgodnie z którą Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) przy produkcji biopaliw ma pozostać na dotychczasowym poziomie, czyli 80 proc.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw głosowało 450 posłów, nikt nie był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Posłowie wcześniej zaakceptowali poprawki do ustawy, które utrzymują minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) na dotychczasowym poziomie (80 proc.). Wykreślono też przepis dotyczący niekarania tych, którzy w tym roku nie osiągną NCW.

Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mają obowiązek do realizacji NCW poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. Udział ten wyrażany jest w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i biopaliw odnawialnych.

Zgodnie z uchwaloną ustawą minimalny poziom realizacji NCW został określony na 80 proc.

Nowe przepisy zakładają ponadto wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Rząd tłumaczył, że współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów. Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

Nowela zakłada też: obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc., podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW; podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców.

Projekt nowych przepisów wzbudził wątpliwości wśród posłów - tak partii rządzącej jak i opozycji. Wywołał też sprzeciw producentów rzepaku. Pierwotnie bowiem minimalny poziom realizacji NCW określono na 60 proc. Po interwencji resortu rolnictwa ten współczynnik komisja podniosła do 75 proc. Producenci rzepaku argumentowali, że tym roku zbiory rzepaku będą rekordowe, a nowy wskaźnik - na tak niskim 60 proc. poziomie - spowoduje, że ok. 1 mln ton rzepaku nie znalazłby miejsca na rynku. Obniżenie wskaźnika spowodowałoby też spadek zainteresowania uprawą rzepaku w kolejnych latach.