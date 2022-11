Sensacyjne doniesienia o Rafinerii Gdańskiej. Jest już odpowiedź Orlenu

Znów gorąco wokół przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. Wróciły obawy przed niekontrolowaną sprzedażą udziałów w gdańskiej rafinerii. Orlen odpowiada, że nie może być mowy o realizacji takiego scenariusza.

Wróciły obawy o niekontrolowaną sprzedaż udziałów w gdańskiej rafinerii.

Według informacji Business Insider Polska, Bruksela nie zgodziła się na zapisy zabezpieczające w umowie z Saudi Aramco, które chronić miały przed ewentualną odsprzedażą przez Saudów swojego udziału w gdańskiej rafinerii.

To nieprawda. Zarówno umowy z naszymi partnerami, jak i przepisy prawa polskiego, w pełni zabezpieczają nas przed dalszym, niekontrolowanym zbyciem aktywów Grupy Lotos - odpowiada państwowa spółka.

Orlen 1 sierpnia sfinalizował proces przejęcia Grupy Lotos. Dopiął w ten sposób proces połączenia dwóch paliwowo-naftowych spółek, działających dotychczas na zasadzie konkurencji na polskim rynku. Cały proces był niezwykle skomplikowany i kontrowersyjny

Wysoka cena za przejęcie Orlenu. Długa lista aktywów Lotosu na sprzedaż

Aby fuzja mogła dojść do skutku, Orlen musiał przekonać do niej Komisję Europejską poprzez spełnienie środków zaradczych. Miały one rozwiać wątpliwości unijnych urzędników odnośnie konkurencji na polskim rynku. Na ich mocy Orlen musiał sprzedać określone aktywa z różnych obszarów biznesowych, w tym produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

I tak 30 proc. wydzielonej Rafinerii Gdańskiej wraz pakietem praw zarządczych ma trafić do koncernu Saudi Aramco. Wartość transakcji została oszacowana na 1,15 mld zł. Największa firma naftowa świata przejmie też wszystkie udziały Grupy Lotos w spółce joint venture Lotos-Air BP.

Grupa MOL w wyniku podpisanych umów zostanie właścicielem 417 stacji paliw Grupy Lotos. W zamian PKN Orlen przejmie 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln dol.

Aktywa w obszarze logistyki paliwowej oraz biznesu asfaltowego nabyła polska spółka giełdowa Unimot, która zostaje właścicielem 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Lotos Biopaliwa trafił z kolei do węgierskiej firmy Rossi Biofuel.

Wiele obaw o nowych graczy, którzy wchodzą na rynek po fuzji Orlenu i Lotosu

Konieczność sprzedaży aktywów, budziła wiele kontrowersji, tak samo jak wybór partnerów. Pod adresem koncernu MOL pojawiły się zarzuty o powiązania z Rosją.

Wejście Saudi Aramco do gdańskiej rafinerii również budziło i budzi wiele emocji. Obawy o wejście nieprzyjaznego, np. rosyjskiego kapitału do polskiej rafinerii pojawiały się od lat. Co prawda saudyjski koncern to dobry partner, największa firma świata i absolutny gigant rynku rafineryjno-petrochemicznego, ale nieznane są wciąż jego plany wobec przejmowanych aktywów w gdańsku. Przy okazji fuzji Orlenu i Lotosu sporo mówiło się o zagrożeniu odsprzedaży przez Saudi Aramco udziałów, które mogłyby trafić w ten sposób np. w Rosjan.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek wykluczał wówczas taką możliwość, zapewniając, że w umowie znalazły się zapisy zabezpieczające na wypadek sprzedaży przez Saudi Aramco swojego udziału. Jak zapewniał, Orlen ma też w umowie zagwarantowane prawo pierwokupu.

Orlen wpuszczając Saudi Aramco jednak nie zabezpieczył gdańskiej rafinerii?

Teraz jednak serwis Business Insider Polska informuje, że Bruksela nie zgodziła się na ograniczenia dotyczące zbycia udziałów przez Saudi Aramco w Rafinerii Gdańskiej.

"Z umowy z inwestorem musiały zniknąć dwie istotne klauzule: zapis zakazujący Saudyjczykom przez trzy lata sprzedaży udziałów w dawnym biznesie Lotosu oraz klauzula dająca Orlenowi prawo do ich pierwokupu" - czytamy w serwisie biznesowym.

To mogłoby oznaczać, że Saudowie po dopięciu przejęcia udziałów w gdańskiej rafinerii mają całkowitą swobodę w gospodarowaniu swoim pakietem, ze sprzedażą dowolnemu inwestorowi branżowemu włącznie.

Na te doniesienia natychmiast zareagował sam Orlen. Biuro prasowe koncernu w oświadczeniu stanowczo zdementowało informacje portalu.

"Nie może być mowy o realizacji takiego scenariusza. Zarówno umowy z naszymi partnerami, jak i przepisy prawa polskiego (…), eliminują ryzyko niekontrolowanego zbycia udziałów posiadanych przez Saudi Aramco" - czytamy w oświadczeniu.

Koncern podkreśla jednocześnie, że nie ujawnia szczegółów negocjacji, rozmów czy umów z kontrahentami, ponieważ objęte są one klauzulą poufności.

"Zapewniamy natomiast, że wszystkie decyzje związane z realizowanymi M&A, w tym przejęciem Grupy Lotos, podejmowane są zgodnie z obowiązującym w spółce ładem korporacyjnym I w zgodzie z przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego" - podsumowuje biuro prasowe.