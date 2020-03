Serinus Energy: pandemia koronawirusa nie ma wpływu na działalność w Rumunii i Tunezji

Serinus Energy zapewnia, że pandemia koronawirusa nie ma wpływu na działalność operacyjną i wydobywczą spółki w Rumunii i Tunezji. W związku z wybuchem pandemii spółka wprowadziła poszerzony monitoring stanu zdrowia pracowników operacyjnych w tych lokalizacjach. Dodatkowo zintensyfikowała czyszczenie i dezynfekcję stanowisk roboczych oraz zaostrzyła obowiązujące personel procedury higieny.

Spółka uzyskała 12-miesięczne przedłużenie terminu zakończenia trzeciego etapu prac poszukiwawczych na terenie koncesji Satu Mare w celu umożliwienia realizacji programu badań sejsmicznych, stanowiącego ostatnią część zobowiązań w ramach tego etapu.Ze względu na utrudnienia wynikające z pandemii spółka podejmuje optymalne działania w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa jej pracowników i wykonawców. W przypadku, gdyby spółka nie mogła zrealizować programu do końca okresu przedłużenia, zwróci się ona do władz rumuńskich z wnioskiem o kolejne przedłużenie.W Tunezji pole Chouech Es Saida zostało ponownie uruchomione i od sierpnia 2019 roku wydobycie prowadzone jest ze wszystkich czterech odwiertów. Ponadto pracownicy w Tunezji uruchomili ponownie odwiert EC-1 na terenie koncesji Ech Chouech, stąd w efekcie liczba funkcjonujących odwiertów wydobywczych na polu Chouech wzrosła do pięciu.Produkcja ropy naftowej z tych odwiertów stale rośnie dzięki obniżaniu się stopnia zawodnienia odwiertów. Jak wskazuje spółka, działalność operacyjna na polu Sabria przebiega bez zmian.Serinus Energy plc to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.Akcje zwykłe spółki są notowane na rynku AIM w Londynie i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Zobacz też: Andrew Fairclough został dyrektorem finansowym Serinus Energy