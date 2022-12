Serinus zwiększy wydobycie na polu Sabria w Tunezji

Serinus Energy montuje pompę wgłębną w odwiercie W-1 na polu Sabria w Tunezji. Umożliwić ma to wzrost wydobycia do 796 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Jak czytamy w komunikacie Serinus Energy, instalacja wieży wiertniczej CTF-04 została zakończona i aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia montażu pierwszej pompy wgłębnej w odwiercie W-1, co stanowi element programu mechanicznej eksploatacji złoża Sabria.

Firma zakłada, że planowane prace zostaną ukończone w terminie 60 dni od ich rozpoczęcia. Analiza techniczna przeprowadzona przez niezależnych inżynierów z SGS wskazuje, że w przypadku, gdy zabiegi rekonstrukcyjne i montaż pompy zakończą się sukcesem, to szacowany średni poziom wstępnego wydobycia brutto wzrośnie do 796 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

"Po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie W-1 na polu naftowym Sabria, wieża wiertnicza zostanie przetransportowana na teren wiertni N-2 na tym samym polu, w celu przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych w tym odwiercie i jego przezbrojenia. Odwiert ten został wykonany w 1980 roku, ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i pomimo położenia w bliskim sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych uzyskanie w nim przepływu węglowodorów na powierzchnię okazało się niemożliwe. W ramach prac rekonstrukcyjnych odwiert zostanie przezbrojony i zostaną usunięte wszelkie przeszkody tamujące przepływ ropy" - podano w komunikacie.

Pole Sabria to duże, konwencjonalne pole naftowe, którego pierwotne zasoby niezależni inżynierowie złożowi oszacowali na ok. 445 mln baryłek ropy naftowej. Dotychczas wydobyto zaledwie 1 proc. tych zasobów, co wynika z niewielkiego stopnia zagospodarowania złoża. Jak się oczekuje, montaż urządzeń do mechanicznej eksploatacji złoża w odwiertach na polu Sabria oraz przezbrojenie odwiertu N-2 powinny skutkować znaczącym wzrostem wydobycia ropy i gazu na tym polu.

Serinus Energy to międzynarodowa firma naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.