Shell będzie miał w Polsce nowego mocnego konkurenta

Nowe paliwa i nowe usługi na stacjach to zdaniem prezesa Shell Polska trend przyszłości w branży. Transformację już widać na stacjach koncernu. O tym, jak ona będzie przebiegać i co oznacza dla Shella wejście do Polski węgierskiego MOL-a, w rozmowie z WNP.PL mówi Piotr Kuberka.

Shell zadeklarował osiągnięcie celu zeroemisyjności do roku 2050. Na stacjach koncernu, również w Polsce, już widać tę transformację. Pojawiają się tam zbiorniki LNG, szybkie ładowarki. Shell buduje też specjalne huby do ładowania.

Przyszłość motoryzacji i rynku stacji to jednak nie tylko elektromobilność. Shell stawia też na inne paliwa, takie jak w wodór. Również w Polsce wodór może zawitać na stacje, wiele jednak zależeć będzie od przetargu na polski offshore.

Na polskim rynku stacji paliw Shellowi wyrasta teraz nowy konkurent, węgierski MOL, który przejmie stacje Grupy Lotos. Shell obserwuje te zmiany. - Będziemy przede wszystkim dążyć do tego, żeby klienci – niezależnie od tego, ilu jest graczy na rynku, przyjeżdżali na nasze stacje - mówi WNP.PL Piotr Kuberka.

Piotr Kuberka został nominowany na stanowisko prezesa Shell Polska na początku lutego 2022 r. Tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Obejmując funkcję, deklarował, że chce doprowadzić do dalszego rozwoju koncernu w Polsce na rynku odnawialnych źródeł energii, wpisując się w dążenia Shella do zeroemisyjności. Ten cel przyszło mu realizować w wyjątkowo trudnych okolicznościach.

Zobacz rozmowę WNP.PL z Piotrem Kuberką, prezesem Shell Polska

- Wojna, która wybuchła w lutym tego roku, dotknęła bezpośrednio nas jako firmę. Prowadziliśmy różne biznesy w Rosji, z których wyszliśmy, dokonując odpisów na ponad 4 mld dol. Była to zdecydowana reakcja w pierwszych dniach wojny. Zakładamy jednak, że wojna – mimo swojego tragicznego wymiaru – zadziała również jak akcelerator rozpoczętej kilka lat temu zielonej transformacji, która musi nastąpić. Kontynuujemy prace nad staniem się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r. - mówi WNP.PL Piotr Kuberka.

Przed zieloną transformacją w transporcie i paliwach nie ma odwrotu

Jak wskazuje prezes Shella, tę transformację już widać na stacjach koncernu w Europie, gdzie pojawiły się zbiorniki LNG. Docelowo będzie to bioLNG. Równolegle na stacjach Shella instalowanych jest coraz więcej ładowarek elektrycznych, co więcej, powstają już nowego rodzaju huby ładowania.

- W Wielkiej Brytanii jedną ze stacji przekształciliśmy całkowicie w stację nowej generacji. Pomimo tego, że wciąż nazywamy to stacją benzynową, nie ma tam żadnego dystrybutora, są wyłącznie ładowarki dla samochodów elektrycznych. Można tam nie tylko ładować swój samochód, ale jednocześnie skorzystać z oferty sklepowej czy Shell Cafe, tak żeby moment ładowania samochodu był też czasem ładowania własnej energii przy kawie - opowiada Piotr Kuberka, dodając, że taki jest właśnie trend przyszłości. Nowe rodzaje mobilności i nowe usługi na stacjach, już nie benzynowych.

Elektromobilność, bioLNG, wodór napędzają motoryzację przyszłości

Jednak przyszłość motoryzacji i rynku stacji to nie tylko elektromobilność. Shell stawia też na inne paliwa, takie jak w wodór. Koncern rozpoczyna w Holandii budowę wytwórni odnawialnego wodoru Holland Hydrogen I, która po rozpoczęciu działania w 2025 roku będzie największym takim zakładem w Europie. Elektrolizer o mocy 200 MW zostanie zbudowany na terenie Tweede Maasvlakte w porcie w Rotterdamie i będzie wytwarzać do 60 000 kg odnawialnego wodoru dziennie. Energia odnawialna dla elektrolizera będzie pochodzić z morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust (noord), która jest częściowo własnością firmy Shell.

- Zielony wodór będzie wykorzystywany zarówno w naszej rafinerii, by zmieniała się ona w zielony park energetyczny, ale pracujemy również nad tym, jak ten wodór wykorzystać do napędu transportu ciężkiego. Obok LNG to może być kolejna oferta dla transportu ciężkiego - mówi Piotr Kuberka.

Spore zmiany na polskim rynku stacji paliw, wchodzi nowy konkurent

Na pytanie o to, kiedy technologie nowych paliw trafią na polski rynek, prezes Shell Polska odpowiada, że to już się dzieje. Elektromobilność, LNG już wkroczyły na polskie stacje. Tak samo wkroczyć może wodór.

- To, jak dokładnie będzie to wyglądało, zapewne zależeć będzie od przetargu na polski offshore, jak się on rozstrzygnie, jacy gracze otrzymają odpowiednie przydziały lokalizacji. To nie jest już pytanie, czy, ale jak i kiedy - podsumowuje prezes Shell Polska.

Teraz jednak Shell mierzyć się będzie musiał z nowym konkurentem na polskim rynku, jakim stanie się niebawem MOL. Węgierski koncern z impetem wchodzi do Polski, przejmując 417 stacji Grupy Lotos. To efekt realizacji środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską do przejęcia gdańskiego koncernu przez PKN Orlen.

Po dopięciu całej transakcji MOL wskoczy na czwarte miejsce pod względem wielkości sieci stacji paliw w Polsce, depcząc po piętach Shellowi, który obecnie ma 444 punkty w swojej sieci.

- Generalnie nie komentujemy decyzji biznesowych naszych konkurentów. Obserwujemy wejście węgierskiego koncernu do Polski. Nie jest to pierwszy raz, kiedy będziemy musieli konkurować z firmą MOL, ponieważ konkurujemy z nią na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy jednak przede wszystkim dążyć do tego, żeby klienci – niezależnie od tego, ilu jest graczy na rynku, przyjeżdżali na nasze stacje - podsumował Piotr Kuberka.