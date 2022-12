Shell powiększył sieć stacji tankowania LNG w Polsce

Shell otworzył kolejną stację tankowania LNG w Polsce. Stacja we Wrześni to szósty już punkt w sieci LNG Shella. W sumie ma być ich jedenaście. LNG ma pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych z samochodów ciężarowych.

Shell jest obecnie największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego, na wszystkich etapach jego pozyskiwania. Systematycznie rozszerza sieć stacji LNG na terenie całej Europy.

Pierwsze stacje LNG Shella pojawiły się w Polsce dwa lata temu. Teraz koncern ma już sześć takich obiektów, a docelowo chce niemalże podwoić tę liczbę.

LNG ma być ekologicznym rozwiązaniem dla transportu ciężkiego

Nowo otwarta stacja we Wrześni zlokalizowana jest przy węźle dróg krajowych DK15, DK92 oraz autostrady A2 i jest dostępna z obu kierunków autostrady. Podobnie jak poprzednio otwarte stacje, mieści łącznie 70 m3 LNG, czyli 31,5 ton gazu.

Całodobowa stacja oferuje również szeroką gamę produktów i usług pozapaliwowych, a także niezbędną infrastrukturę dla kierowców, w tym parking dla ciężarówek i samochodów osobowych, a także punkt do zasilania chłodni TIR-ów.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej na stacji produkowana jest energia odnawialna ze światła słonecznego, co ma przekładać się na redukcję emisji CO2 o 6 ton w skali roku.

Dekarbonizacja transportu należy do największych wyzwań branży transportowej

- Dekarbonizacja transportu jest jednym z największych wyzwań branży transportowej, będąc równocześnie jedną z ambicji Shell realizowanych w ramach strategii Powering Progress, czyli osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Rozwój LNG jest jednym ze sposobów przybliżających do tego celu, dlatego nieustanie poszerzamy dostępność tej alternatywy dla konwencjonalnego oleju napędowego. Jest to sprawdzona i godna zaufania technologia, która przyczynia się do znaczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, rozwój LNG zwiększa konkurencyjność polskiego sektora transportu ciężkiego, a tym samym całej polskiej gospodarki. Kolejnym etapem na drodze do dekarbonizacji jest bioLNG, czyli biopaliwo pochodzące z zasobów odnawialnych, takich jak odpady organiczne - mówi Ewa Chodkowska, menedżer rozwoju biznesu w firmie Shell Polska.

Takie ekologiczne paliwo koncern oferuje już od lutego 2022 r. klientom tankującym w Holandii. W przyszłym roku podobne rozwiązanie ma być dostępne także w Niemczech. Budowane stacje są elementem konsorcjum BioLNG EuroNet – projektu zrzeszającego liderów branży, którego celem jest utworzenie korytarza LNG dla ciężarówek napędzanych błękitnym paliwem, biegnącego z Hiszpanii do Polski.