Jednym z potencjalnych nabywców 37,5 proc. udziałów w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt, które należą do koncernu Shell, jest polska grupa Unimot.

Większościowym właścicielem rafinerii Schwedt, posiadającym 54,17 proc. akcji, jest Rosneft Deutschland, spółka zależna rosyjskiej grupy Rosnieft. Udziały te są od września 2022 r. pod zarządem powierniczym niemieckiego rządu.

Z kolei 37,5 proc. udziałów w niemieckiej rafinerii należy do koncernu Shell, który od dawna prowadzi rozmowy ws. ich sprzedaży.

Rafineria PCK Schwedt jest najważniejszym dostawcą produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii,

Jak podaje Reuters, ta sytuacja skłoniła grupę Shell do wznowienia planów sprzedaży swoich udziałów w rafinerii Schwedt. Shell posiada w niej 37,5 proc. udziałów.

Bardzo zaawansowane rozmowy. Kto kupi udziały od Shell?

"Unimot jest jednym z możliwych nabywców akcji Shell, ale nie jedynym" - podało Reutersowi źródło rządowe.

Kilka tygodni temu niemieckie media podawały, że negocjacje sprzedaży udziałów Shella są już bardzo zaawansowane.

Reuters przypomina, że w 2022 r. Unimot oświadczył, że rozszerza handel międzynarodowy, próbując eksportować olej napędowy do Niemiec w związku z sankcjami Unii Europejskiej nałożonymi na rosyjską ropę i produkty ropopochodne.

Agencja podaje, że Shell, Unimot i niemieckie Ministerstwo Gospodarki odpowiedzialne za powiernictwo udziałów Rosnieftu w Schwedt, odmówiły komentarza w tej sprawie.

Unimot jest niezależną grupą paliwowo-energetyczną, która w swojej ofercie posiada olej napędowy (ON), benzyny, biopaliwa (Bio), gaz płynny (LPG), gaz ziemny (w tym LNG), produkty asfaltowe, a także energię elektryczną. Od 2016 r. spółka należy do stowarzyszenia Avia International, dzięki czemu jako pierwsza polska firma uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw Avia w Polsce i na Ukrainie. Od marca 2017 r. spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd powierniczy pozwala niemieckiemu rządowi podejmować decyzje w Schwedt, ale własność pozostaje wciąż w rękach Rosjan. Niemieckie władze na razie wzbraniają się przed wywłaszczaniem spółek zależnych Rosnieftu i negocjują z Rosjanami sprzedaż udziałów. Na derusyfikację rafinerii nalega także polski rząd, dla którego jest to warunek konieczny dla pogłębiania współpracy.

Polska nalega na derusyfikację rafinerii Schwedt. Stawką są większe dostawy ropy

Od czasu nałożenia przez Unię Europejską embarga na ropę z Rosji, rafineria Schwedt boryka się z brakami surowca. Główne dostawy realizowane są przez port w Rostocku, jednak tu infrastruktura nie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb. Drugą drogą dostaw jest gdański Naftoport, jednak tu Polska stawia twarde warunki.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przed wakacjami powiedziała wprost, że Niemcy muszą przyspieszyć sprzedaż większościowego pakietu Rosnieftu w rafinerii w Schwedt, aby Polska mogła w pełni wywiązać się z kluczowej umowy na dostawy surowca dla rafinerii.

Minister dodała, że Polska ma nowoczesną infrastrukturę i jest ona rozbudowywana, dodatkowo rząd jest gotowy do współpracy, "ale oczywiście bez Rosjan".

Dlatego niemiecki rząd negocjuje z Rosjanami opcję sprzedaży ich udziałów w Schwedt. Na razie bez rezultatu.

Chętnych na zajęcie miejsca Rosjan w Schwedt nie zabraknie

Jak informował portal WNP.PL, chętnych na wejście do Schwedt nie powinno zabraknąć. Wśród kandydatów do objęcia większościowego pakietu akcji wymienia się takie firmy, jak niemiecki koncern energetyczny Enertrag, który chciałby przekształcić Schwedt w "zieloną rafinerię" opartą na wodorze.

Chętne mają być także producent biopaliw Verbio z Lipska, który od 2004 roku prowadzi zakład na terenie rafinerii w Schwedt oraz austriacka grupa Alcmene, która próbowała już wcześniej przejąć udziały koncernu Shell.

Na liście potencjalnych zainteresowanych firm od miesięcy pojawia się także Orlen.