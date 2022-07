Shell stawia na zielony wodór. Zbuduje największą w Europie wytwórnię

Shell oficjalnie potwierdził informacje o rozpoczęciu budowy największej w Europie wytwórni odnawialnego wodoru. Holland Hydrogen I, bo tak nazywać się będzie zakład, będzie zasilany energią z morskiej farmy wiatrowej. Koncern ma ambitne plany w obszarze offshore. Również w Polsce.

Spółki zależne koncernu Shell - Shell Nederland oraz Shell Overseas Investments - podjęły ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy Holland Hydrogen I - wytwórni odnawialnego wodoru, która po rozpoczęciu działania w 2025 roku będzie największym takim zakładem w Europie.

Elektrolizer o mocy 200 MW zostanie zbudowany na terenie Tweede Maasvlakte w porcie w Rotterdamie i będzie wytwarzać do 60 000 kg odnawialnego wodoru dziennie.

Energia odnawialna dla elektrolizera będzie pochodzić z morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust (noord), która jest częściowo własnością firmy Shell.

Jak informuje koncern odnawialny wodór będzie dostarczany z holenderskiej wytwórni nowym rurociągiem wodorowym HyTransPort, przebiegającym przez port w Rotterdamie, do Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, gdzie zastąpi część szarego wodoru (produkowanego z gazu ziemnego), który jest wykorzystywany w rafinerii. Przyczyni się to do częściowej dekarbonizacji wytwórstwa produktów energetycznych w tym zakładzie, takich jak benzyna, olej napędowy i paliwo lotnicze.

Ze względu na pojawienie się na rynku samochodów ciężarowych na wodór, a także rozwijającą się sieć obsługujących je stacji paliw, wodór odnawialny pozwoli także na dekarbonizację transportu drogowego.

- Holland Hydrogen I jest dowodem na to, jak nowe rozwiązania energetyczne mogą współdziałać, by zaspokajać potrzeby społeczne związane z czystszą energią. To także kolejny przykład zaangażowania Shell w realizację celu, jakim jest osiągnięcie statusu firmy o zerowym poziomie emisji netto do 2050 roku - powiedziała cytowana w komunikacie Anna Mascolo, wiceprezes wykonawcza ds. nowych rozwiązań energetycznych w Shell.

Shell mocno stawia na wodór jako środek do budowy globalnej, zeroemisyjnej gospodarki. W tym celu firma rozwija możliwości w zakresie produkcji, przechowywania, transportu i dostarczania wodoru do odbiorców końcowych. Zatwierdzenie budowy Holland Hydrogen I to ważny kamień milowy na tej drodze.

Wodorowe plany Shell

Koncern Shell jest właścicielem i operatorem około 10 proc. globalnej mocy produkcyjnej zainstalowanych elektrolizerów wodorowych, w tym 20-megawatowego elektrolizera w Chinach i 10-megawatowego elektrolizera z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM) w Niemczech. Mogą one produkować odpowiednio 3000 i 1300 ton wodoru rocznie.

Shell pracuje także nad inwestycjami w niskoemisyjną produkcję wodoru o potencjalnej wydajności przekraczającej 950 kiloton rocznie (wskaźnik ten dotyczy udziału Shell).

Inwestycje w OZE, także w Polsce

Wodór w Holland Hydrogen I ma być produkowany z wykorzystaniem energii elektrycznej generowanej przez morską elektrownię wiatrową Hollandse Kust (noord). W lipcu 2020, Shell i Eneco w ramach konsorcjum CrossWind wygrały przetarg na morską farmę wiatrową Hollandse Kust (noord) o łącznej mocy zainstalowanej 759 megawatów, która powstanie bez subsydiów (udział Shell 79,9 proc.).

Zgodnie z planem farma wiatrowa zacznie działać w 2023 r., generując 3,3 TWh rocznie – równowartość 2,8 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Holandii. Farma wiatrowa będzie zlokalizowana 18,5 km od wybrzeża Holandii w pobliżu miasta Egmond aan Zee.

Shell ma nie tylko kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów morskich na Morzu Północnym, ale także w rozwoju energetyki wiatrowej. Niedawno Shell potwierdził swój udział w przetargu polskiego rządu dotyczącym morskiej energetyki wiatrowej, który obejmuje jedenaście obszarów na Morzu Bałtyckim.

Według WindEurope, na polskim Morzu Bałtyckim do 2050 r. może powstać nawet 28 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Jak podkreśla Shell, przy wykorzystaniu swojego doświadczenia a także dzięki możliwościom finansowym, koncern chce odegrać kluczową rolę w zapewnieniu części tych mocy.