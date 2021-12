Shell stawia w Polsce na elektromobilność

- Wierzymy, że elektromobilność jest przyszłościowym kierunkiem, dzięki któremu będziemy mogli polepszyć jakość powietrza i zmniejszyć emisje. Chcemy w niego inwestować, nawet jeśli jeszcze nie jest to przychodowy biznes - mówi WNP.PL Łukasz Orzechowski, dyrektor ds. rozwoju sieci partnerskich w Shell Polska. Jego zdaniem jednak, aby tak się stało, potrzebne będą dopłaty do aut elektrycznych, subsydia i zachęty inwestycyjne.

- Wszystko zależy od modelu auta. W tej chwili kierowcy Audi e-tron i Porsche Taycan mogą naładować swe auto siedem razy szybciej niż dotychczasowymi ładowarkami.Dla innych aut ładowarki IONITY też mają zalety: przełożą się na stabilność ładowania i na zwiększenie jej prędkości w taki sposób, w jaki to możliwe technicznie dla danego auta. W praktyce będzie to skorzystanie z mocy 70-120 kW – czyli i tak ładowanie odbędzie się ponad dwukrotnie szybciej niż przy tym standardowym.- Usilnie pracujemy, aby być dostępnym wszędzie, gdzie oczekuje nas klient - i to jeden z głównych wyznaczników, którym się kierujemy. Więcej na ten temat będziemy mówić w przyszłym roku.- Nie jest tajemnicą, że ultraszybkie ładowarki wymagają dużej mocy. Podczas planowania budowy stacji paliwowej wnioskujemy do zakładu energetycznego o zwiększenie ogólnego zapotrzebowania na energię.Wraz ze współpracą z IONITY pojawiła się bariera związana z dostępnością prądu, którą możemy rozumieć dwojako. Z jednej strony - jako dostępność sieci energetycznej, czyli fizycznie leżącego pod ziemią albo biegnącego po słupach przewodu o odpowiedniej grubości i przesyłowości, który udźwignąłby przesył takiego prądu, a z drugiej - dostępność samego prądu, czyli bycie niedaleko stacji transformatorowej czy elektrowni. Te kryteria niestety sprawiły, że nie w każdej lokalizacji mogliśmy uruchomić ładowarki.Wymagana dostępność energii elektrycznej pozostaje dużym wyzwaniem nie tylko dla Polski, ale również dla innych krajów. To nie pozwala nam na tak szybką transformację, jaką chcielibyśmy widzieć w w naszym kraju i na świecie.- Sądzimy, że stacje paliw będą podążały w kierunku jeszcze lepszego dopasowania się do potrzeb klienta, czyli zwiększenia oferty pozapaliwowej i stworzenia ze stacji obiektu wielofunkcyjnego.Wszystko wskazuje, że paliwa alternatywne będą odgrywały coraz większą rolę. Inwestujemy w LNG, które obecnie jest jedną z najczystszych alternatyw dla oleju napędowego i pozwala zredukować emisję gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych o 22 proc. (w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym). Mamy już 2 stacje LNG, a do końca 2023 roku planujemy otworzyć jeszcze 9 punktów tankowania LNG.W najbliższych latach być może większego znaczenia w transporcie nabierze wodór, który stosunkowo łatwo przechować. Pojazdy napędzane tym paliwem można szybko zatankować, a także przejechać nimi nawet do 700 km bez tankowania.Sądzę, że ciekawą możliwością byłoby może nawet już nie samo ładowanie, lecz wymiana baterii elektrycznych w autach. Taka technologia jest już dostępna, ale na razie w niektórych pojazdach jednośladowych w Azji i Oceanii.To pozwoliłoby uporać się z wieloma barierami rozwoju elektromobilności. Kierowcy nie musieliby zastanawiać się, czy uda im się szybko naładować auto lub czy dojadą do najbliższej stacji. Z pewnością to kierunek warty rozważenia przez producentów aut.