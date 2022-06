Shell umożliwia w Europie polskim klientom tankowanie bez wysiadania z samochodu

Po tym jak Shell wprowadził usługę SmartPay dla swoich klientów flotowych, firma rozszerza zasięg tego narzędzia na inne kraje Europy. Dzięki temu kierowcy przy użyciu polskiej karty paliwowej będą mogli płacić bez wysiadania z samochodu także na stacjach Shell m.in. w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii czy Francji.

Nowa usługa jest możliwa dzięki tzw. rozwiązaniu cross border, czyli internetowej sprzedaży transgranicznej.

Klient z polską kartą flotową Shell Card może zatankować swój samochód bez wychodzenia z niego, korzystając z polskiej aplikacji Shell ClubSmart. Po wjeździe na stacje obsługującą mobilne płatności transakcja przeprowadzana jest tak samo jak na polskich stacjach Shell.

Wystarczy uruchomić aplikację Shell SmartPay, wpisać numer dystrybutora i PIN do aplikacji, a po weryfikacji zatankować i pojechać dalej. Aplikacja sama weryfikuje czy karta jest uprawniona do dokonania płatności. W przypadku kilku opcji wybiera metodę płatności, która jest zgodna z krajem użytkownika i tym, w którym dokonuje się transakcja. Kwota tankowania jest później doliczana do karty flotowej i pojawi się na zbiorczej fakturze. Doliczane są przy tej formie płatności również wszystkie rabaty, które posiada dana firma.

Shell przytacza dane OCRK, z który wynika, że najwięcej polskich kierowców jeździ do Niemiec (ponad 50 procent). Drugim kierunkiem jest Francja, a na trzecim Holandia i Belgia. Dlatego właśnie w tych krajach firma chce integrować usługi na międzynarodową skalę.

- Jak wynika z danych OCRK najwięcej polskich kierowców jeździ do Niemiec (ponad 50 procent). Drugim kierunkiem jest Francja, a na trzecim Holandia i Belgia. Z myślą o tych kierowcach chcemy ułatwiać im życie i oszczędzać ich czas poprzez międzynarodową integrację naszych usług. Co więcej mobilne płatności ograniczają problemy komunikacyjne wynikające z bariery językowej. Klient z polską aplikacją podjeżdża na stację za granicą, autoryzuje transakcję przez Shell SmartPay, tankuje i odjeżdża. Szybko, wygodnie i bezpiecznie - mówi Łukasz Klamka, Head of Fleet Solutions w Shell Polska.

Rozwiązanie Shell SmartPay dostępne jest już dla polskich klientów biznesowych podróżujących do Niemiec, Słowacji i Czech, Holandii, Belgii, Luksemburga, Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii.