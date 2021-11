Shell zamierza przenieść się z Holandii do Wielkiej Brytanii

Koncert naftowo-gazowy Shell zamierza przenieść swoją siedzibę z holenderskiej Hagi do brytyjskiego Londynu - poinformowała spółka w poniedziałek. Rząd Holandii jest niezadowolony z propozycji, nad którą akcjonariusze firmy zagłosują 10 grudnia.

- Jestem niemile zaskoczony tą propozycją - powiedział w poniedziałek dziennikarzom holenderski minister gospodarki Stef Blok.



Dodał, że rozmawia z kierownictwem Shella na temat konsekwencji tej decyzji dla miejsc pracy i "zrównoważonego rozwoju".



Shell przekonuje, że zmiana ma usprawnić działanie koncernu, a do Londynu przeprowadzi się jedynie ścisłe kierownictwo, m.in. dyrektor generalny Ben van Beurden i dyr. ds. finansowych Jessica Uhl.



- Mam świadomość, że to nie brzmi dobrze w Holandii, ale chciałbym podkreślić, że uproszczenie struktury jest konieczne dla realizacji naszej strategii - mówi Ben van Beurden, cytowany przez dziennik "Algemeen Dagblad".



- To ogromna strata dla Holandii - uważa stowarzyszenie przedsiębiorców VNO NCW. Według niego przeniesienie siedziby Shella pogorszy holenderski klimat biznesowy.