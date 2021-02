Shell ze strategią przyspieszenia zeroemisyjnej transformacji

Shell potwierdził swoje przewidywania, że szczytowe wartości całkowitej emisji CO2 dla firmy osiągnięto w 2018 roku, a produkcji ropy naftowej w roku 2019 i przedstawił strategię przyspieszenia transformacji firmy w dostawcę produktów i usług energetycznych o zerowej emisji netto, dzięki rozwojowi działalności ukierunkowanej na klienta.

Plany w filarze wzrostu

Plany w filarach transformacja i wydobycie

Koncern zakłada, że jego całkowita emisja CO2 osiągnęła najwyższy poziom w 2018 roku, kiedy wyniosła 1,7 gigaton rocznie; potwierdza, że jego całkowita produkcja ropy naftowej osiągnęła szczyt w 2019 i stwierdza, że będzie dążyć do zapewnienia sobie możliwości sekwestracji (CCS) dodatkowych 25 mln ton CO2 rocznie do 2035 roku.Ponadto Shell podał, że dąży do wykorzystania rozwiązań opartych na ochronie przyrody (NBS), aby kompensować emisje około 120 mln ton CO2 rocznie do 2030 roku, zgodnie z przyjętą filozofią, że najpierw należy unikać i ograniczać emisje, a jeśli jest to niemożliwe – wtedy kompensować.Koncern począwszy od 2021 roku będzie przedkładał akcjonariuszom Plan Transformacji Energetycznej do głosowania konsultacyjnego, będąc, jak podano, pierwszą firmą w branży podejmującą tego rodzaju działanie. Plan będzie aktualizowany co trzy lata.Jak już zostało wskazane Shell zamierza osiągnąć cele określone w strategii „Powering Progress” w ramach trzech filarów biznesowych – wzrostu, transformacji i wydobycia. Koncern podał, że w krótkim okresie strategia Shell zakłada wprowadzenie zmian do portfolio usług poprzez inwestowanie 5–6 mld dolarów rocznie w filar wzrostu, 8–9 mld dolarów w filar transformacji oraz około 8 mld dolarów w działalność wydobywczą.Plan obejmuje wzmocnienie wiodącej pozycji na rynku smarów, zwiększeniu do 40 mln liczby klientów w 55 tys. punktów sprzedaży detalicznej i rozbudowie globalnej sieci ładowania pojazdów elektrycznych z ponad 60 tys. punktów do około 500 tys. do 2025 r.W segmencie paliw niskoemisyjnych celem jest dalszy rozwój działalności w zakresie produkcji i dystrybucji biopaliw. Powiązana z Shell spółka joint venture Raízen, produkująca paliwa z trzciny cukrowej w Brazylii, po przejęciu Biosev zwiększy zdolność produkcyjną bioetanolu do 3,75 mld litrów rocznie, czyli około 3 proc. światowej produkcji.W obszarze zintegrowanych rozwiązań energetycznych celem jest sprzedaż około 560 TWh energii elektrycznej rocznie do 2030 roku, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Shell przewiduje obsługę ponad 15 mln klientów detalicznych i biznesowych na całym świecie. Celem Shell jest stanie się wiodącym dostawcą czystych usług typu power-as-a-service.Shell przewiduje inwestowanie około 100 mln dolarów rocznie w projekty oparte na ochronie przyrody (NBS), co jak stwierdza pomoże klientom osiągnąć zeroemisyjność netto, dzięki możliwości równoważenia tych emisji, których nie da się uniknąć.Shell chce wykorzystać wiodącą pozycję w segmencie zastosowania wodoru poprzez rozwój zintegrowanych węzłów wodorowych na potrzeby przemysłu i transportu ciężkiego, docelowo zapewniając sobie dwucyfrowy udział w globalnej sprzedaży czystego wodoru.Shell zakłada, że wzmocni pozycję lidera w zakresie wolumenu LNG i obsługiwanych rynków poprzez uważnie dobrane inwestycje, aby do połowy dekady zwiększać moce produkcyjne o ponad 7 mln ton rocznie. Firma będzie w dalszym ciągu wspierać klientów w działaniach na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto, poprzez m.in. oferowanie klientom paliwa LNG.Celem jest transformacja sieci rafinerii z 13 obecnych obiektów do 6 parków chemicznych i energetycznych, w połączeniu z ograniczeniem produkcji tradycyjnych paliw o 55 proc. do 2030 roku.Firma, jak podano, będzie produkować chemikalia z przetworzonych odpadów, zwanych chemikaliami w obiegu zamkniętym, a do 2025 roku będzie przetwarzać rocznie 1 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.W działalności wydobywczej priorytetem dla Shell będzie, jak to ujęto, wartość, nie wolumen, a także uproszczenie i osiągnięcie większej odporności finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych przepływów pieniężnych w perspektywie roku 2030. Shell przewiduje stopniowe ograniczanie wydobycia ropy o około 1–2 proc. rocznie, między innymi w ramach dezinwestycji i z przyczyn naturalnych.