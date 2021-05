Shell znacząco zwiększy zatrudnienie w Krakowie

Shell rozszerza zakres swoich inwestycji w Małopolsce. Koncern zrealizuje dwa nowe projekty w ramach istniejącego tam centrum operacji biznesowych – Shell Business Operations (SBO) Kraków. Dzięki nim zatrudnienie w centrum znajdzie co najmniej kolejnych 400 osób.

Dobry klimat inwestycyjny

- Bardzo się cieszę, że firma Shell, która jest obecna w Polsce niemal od 30 lat, postanowiła zrealizować, w stolicy Małopolski swoje kolejne inwestycje. To kolejny dowód na to, że w Polsce – pomimo pandemii – tworzymy i cały czas dbamy o dobry i stabilny klimat inwestycyjny. Zapewniamy najwyższe standardy inwestorom. Gwarantujemy szeroki wachlarz nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Dostrzegamy, że z roku na rok rośnie znaczenie coraz bardziej zaawansowanych inwestycji z tej branży i staramy się zaspokajać oczekiwania rynku w tym obszarze - powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.Shell jest jednym z największych koncernów energetycznych na świecie. Działa w ponad 70 krajach, zatrudniając ponad 80 tys. pracowników. Firma zajmuje się eksploracją, produkcją, rafinacją i wprowadzaniem na rynek ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzaniem i sprzedażą produktów chemicznych. W ostatnich latach dynamicznie poszerza swoje portfolio produktów i usług zero- i niskoemisyjnych, mając na uwadze cel osiągnięcia neutralności emisyjnej netto do 2050 roku.