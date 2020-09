Shell zwolni 10 procent załogi

Royal Dutch Shell poinformował, że planuje zlikwidować od 7 do 9 tys. miejsc pracy w odpowiedzi na rosnące wyzwania, w tym spadek popytu na ropę w związku z pandemią Cov-Sars-2 - podaje BBC.

Naftowy gigant zapowiedział, że cięcia zostaną przeprowadzone do 2022 roku. Wśród osób, z którymi spółka się rozstanie, będzie 1500, które dobrowolnie odejdą z pracy. Nie wskazano, w których obszarach firmy nastąpi redukcja miejsc pracy.



Działania Shella mają przynieść roczne oszczędności w wysokości od 2 do 2,5 mld dol.



Informację o zwolnieniach Shell podaje pięć miesięcy po tym, jak po raz pierwszy od drugiej wojny światowej obniżył dywidendę.

Czytaj też: Szef Shella: popyt na ropę i gaz ograniczony na lata



Shell zatrudnia 83 tys. osób na całym świecie. Od czasu wybuchu pandemii spółka odczuła znaczny spadek zysków. W pierwszym kwartale odnotowano 46-proc. spadek dochodu netto do 2,9 mld dol., dochód w drugim kwartale spadł aż o 82 proc. do 638 mln dol.



Firma podała, że ​​spodziewane zyski za trzeci kwartał znajdą się „na dolnym końcu przedziału od 800 do 875 mln dol.”.



Ben van Beurden, dyrektor zarządzający Royal Dutch Shell przypomina, że spółka zamierza stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 roku lub wcześniej. Oznacza to, że będzie musiała zmienić rodzaj sprzedawanych produktów.



- Do 2050 roku będziemy sprzedawać trochę ropy i gazu, ale będzie to głównie niskoemisyjna energia elektryczna, niskoemisyjne biopaliwa, wodór i wiele innych rozwiązań – podkreśla szef Shella.



Inny gigant naftowy BP ostatnio również obniżył swoją dywidendę i ogłosił, że likwiduje 10 tys. miejsc pracy z 70 tys. istniejących.