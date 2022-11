Skarb Państwa nie straci kontroli na udziałami w Orlenie?

Istnieją narzędzia zabezpieczające przed takim rozwiązaniem, a sama polityka działania Saudi Aramco nie wskazuje na chęć oddawania Rosjanom części swojego biznesu – uważa dr Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica.

Ważne zapisy miały zostać usunięte z projektu umowy sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej – taki zarzut pojawił się ostatnio w przestrzeni publicznej.

Dr Piotr Balcerowski przypomina o działaniach Saudi Aramco między innymi na rynkach azjatyckich, gdzie koncern skutecznie wypycha rosyjskie przedsiębiorstwa.

Nie należy również zapominać, iż to Zachód, w szczególności USA, są de facto gwarantem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie, co wobec rosnącej potęgi Turcji i Iranu ma dodatkowe znaczenie – przypomina ekspert.

Media podały, że podczas negocjacji w sprawie fuzji z Komisją Europejską z projektu umowy Orlenu z Saudi Aramco, dotyczącego przejęcia przez Saudyjczyków udziałów w Rafinerii Gdańskiej, miały zniknąć ważne zapisy dotyczące zabezpieczenia odsprzedaży tych udziałów w nieprzyjazne ręce.

- Rosyjski lobbing w UE nie spowoduje utraty kontroli Skarbu Państwa nad strukturą udziałów w Orlenie – komentuje dr Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica.

Uważa on, że nawet, gdyby uznać tę informację za całkowicie wiarygodną, to mówienie o groźbie objęcia przez Rosjan udziałów w tym przedsiębiorstwie jest absolutnie bezpodstawne. Wiceprezes Instytutu Staszica przypomina, że umowa jest niejawna, zaś w przestrzeni publicznej powielane są na jej temat informacje z drugiej ręki.

- Mamy zapewnienia prezesa Daniela Obajtka i wicepremiera Jacka Sasina, że transakcja została odpowiednio zabezpieczona – dodaje ekspert.

Saudowie nie będą grać w rosyjską ruletkę. Ameryka – ich gwarantem bezpieczeństwa

Dr Piotr Balcerowski twierdzi, że nic nie wskazuje na to, iż Saudi Aramco, skutecznie wypychając rosyjskie koncerny z Azji, chce się z nimi dzielić swoimi aktywami. Podkreśla, że z działań Saudyjczyków chcących maksymalizować zyski, utrzymując w ramach OPEC+ względnie wysoką cenę ropy, nie wynika, iż przestają być głównymi rywalami Rosjan na rynku ropy. Dodaje też, że nie należy zapominać o innych obszarach aktywności ekonomicznej saudyjskich funduszy powiązanych z tamtejszą rodziną królewską.

- Ta aktywność, przede wszystkim inwestycyjna, obejmuje wiele sektorów w gospodarce USA i UE. Saudyjczycy są inwestorami m.in. w 17 spółkach blue chip, takich jak Google, Amazon czy Microsoft, dla których kwestie wizerunkowe są również istotne. Dodatkowo są silnie obecni także w sektorze finansowym, posiadając udziały m.in. w Blackrock czy JP Morgan. W Hiszpanii inwestują razem z Repsolem. Mówimy tu o wielu miliardach dolarów – tłumaczy wiceprezes Instytutu Staszica.

Zwraca też uwagę, że z oczywistych względów inwestycje tego typu nie są możliwe na rynku rosyjskim, który dodatkowo przeżywa załamanie. Precyzuje też, że ryzyko zamrożenia powyższych aktywów wskutek prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki zagranicznej przez rząd Arabii Saudyjskiej z całą pewnością pojawiłoby się, gdyby taka polityka zaczęłaby być prowadzona.

Dr Piotr Balcerowski przypomina również, że Zachód, w szczególności USA, jest de facto gwarantem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie, co wobec rosnącej potęgi Turcji i Iranu ma dodatkowe znaczenie. Ekspert więc uspokaja.

- Ryzyko, że Rosja, główny sojusznik Iranu na Bliskim Wschodzie, która dodatkowo uniemożliwiła Saudom „zjednoczenie ziem arabskich”, ratując reżim Assada, stanie się strategicznym partnerem, z którym m.in. wymienia się udziały korporacyjne w istotnych częściach świata, jest naprawdę nieduże. Odwrócenie sojuszy a la Sadat a rebours jest mało prawdopodobne – ekspert odnosi się w ten sposób do najnowszej historii Bliskiego Wschodu, z której wynikać mogą pewne analogie z obecną sytuacją w tym regionie.

Polska tarcza. Prawo skutecznie blokuje możliwość zbycia udziałów w strategicznej spółce na rzecz firm z krajów nieprzyjaznych

Dr Piotr Balcerowski powołuje się na zapis w umowie, że saudyjski koncern ma w rafinerii mniejszościowe udziały. Orlenowi nie grozi więc utrata kontroli nad zakładem. Ekspert wskazuje także stosowne przepisy, bo w polskim prawie istnieją odpowiednie mechanizmy ustawowe, które zapobiegają zbyciu na rzecz państw nieprzyjaznych udziałów albo akcji spółek, posiadających aktywa przeznaczone do zbycia na rzecz inwestorów zewnętrznych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską. - To samo dotyczy zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części (w formule asset deal) – przypomina.

Wiceprezes Instytutu Staszica przywołuje tu ustawę o kontroli niektórych inwestycji, według której możliwa jest kontrola inwestycji zagranicznych (realizowanych przez podmioty spoza państw OECD – z uwzględnieniem mechanizmu zapobiegającego obejściu przepisów) dotyczących podmiotów prowadzących działalność m.in. w zakresie produkcji i magazynowania paliw.

- Nabycie co najmniej 20 proc. udziałów albo akcji takiego podmiotu wymaga przeprowadzenia postępowania kontrolnego przez Prezesa UOKiK i braku sprzeciwu ze strony tego organu – przypomina dr Piotr Balcerowski i dodaje, że rząd może też wpisać Rafinerię Gdańską do wykazu podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy.

- Wymaga to jedynie wydania odpowiedniego rozporządzenia. Taki wpis w niedzielę zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Minister Aktywów Państwowych ma także możliwość zgłoszenia sprzeciwu do hipotetycznej transakcji, która dotyczy rozporządzenia infrastrukturą krytyczną, jeśli byłoby to groźne dla kraju – uważa ekspert.

Według niego, zarówno uwarunkowania strategiczne uwzględniające m.in czynniki geopolityczne czy ekonomiczne, jak i solidne ustawowe zabezpieczenia na gruncie prawa polskiego, minimalizują ryzyko przejęcia przez Rosjan mniejszościowego pakietu akcji praktycznie do zera.

- Choć oczywiście takie ryzyko jednak istnieje, zwłaszcza w sytuacji, w której większościowy udziałowiec, czyli Skarb Państwa, byłby zdeterminowany, aby część udziałów odsprzedać Rosjanom – zastrzega wiceprezes Instytutu Staszica.

Dr Piotr Balcerowski twierdzi, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości, w ciągu ostatnich siedmiu lat, nie rozważano sprzedaży Rosjanom Lotosu, ani żadnej innej strategicznej spółki. Przypomina jednak, że nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, kierowanej przez Donalda Tuska.

- Był on w 2011 roku autorem m.in. takich słów: "Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategorycznie „nie" inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Nasi sąsiedzi są również od tego, abyśmy robili z nimi wspólne interesy". Warto jednak przypomnieć, iż było to powiedziane niecałe trzy lata po inwazji na Gruzję i przed zaatakowaniem Ukrainy w 2014 roku – podsumowuje wiceprezes Instytutu Staszica.