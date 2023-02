Słaby tydzień dla ropy. Ceny spadają od 4 sesji

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają od 4 sesji i cały ten tydzień surowiec zaliczy ze zniżką notowań, na razie o ok. 2 proc.. Wpływ na to mają rosnące zapasy ropy w USA i ryzyko coraz wyższych stóp procentowych za Oceanem - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 77,42 USD, niżej o 1,36 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na IV wyceniana jest po 84,07 USD za baryłkę, niżej o 1,26 proc.

Nastroje na rynkach ropy są słabe po tym, jak w połowie tygodnia podano w oficjalnych danych, że zapasy ropy w USA wzrosły aż o 16,28 mln baryłek, czyli o 3,58 proc. do 471,39 mln baryłek. To ich najsilniejszy wzrost od 2021 r.

Amerykańskie zapasy benzyny wzrosły zaś w tym czasie o 2,32 mln baryłek, czyli o 0,97 proc. do 241,92 mln baryłek.

Tymczasem bankierzy z Fed podtrzymują swoje opinie o dalszych wzrostach stóp procentowych w USA.

Prezes Fed z Cleveland, Loretta Mester, wskazała, że widzi "przekonujący argument" za przeprowadzeniem kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA o 50 pb.

Prezes Fed z St. Louis, James Bullard, powiedział z kolei, że popiera podwyżkę stóp procentowych na marcowym posiedzeniu Fed o pół punktu procentowego.

"Rynki koncentrują uwagę na USA oraz słabości popytu na ropę i jej produkty" - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. rynków surowcowych w Australia & New Zealand Banking Group.

"Ale sprawy mogą się bardzo szybko zmienić - spodziewam się, że skoordynowane odbicie popytu na ropę w Chinach i USA nastąpi w dalszej części I kw. lub w II kw. - to będzie ekscytujące dla rynków - dodaje.

Traderzy obstawiają, że cena ropy Brent wzrośnie do października do 110 USD za baryłkę.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. wskazują z kolei, że do grudnia Brent może zwyżkować do 100 USD za baryłkę.