Śmierć ropy naftowej? Nie tak prędko

Prezesi Saudi Aramco i Exxon Mobil nie wierzą w szybki koniec ery ropy naftowej. Szefowie największych producentów tego surowca prognozują, że przejście na czystą energię potrwa dłużej i będzie wymagało dalszych inwestycji w konwencjonalną ropę i gaz.

O końcu ropy mówi się od co najmniej 30 lat. Teraz Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje, że przesilenie na rynku paliw kopalnych nastąpi jeszcze przed końcem tej dekady.

Z takimi prognozami nie zgadzają się najwięksi producenci "czarnego złota", według których to właśnie ropa i gaz gwarantują dziś stabilność energetyczną, która pozwoli na transformację systemu energetycznego.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) przestrzega, że prognozowanie końca ery ropy może być ryzykowną grą.

Rewolucja paliwowa zdaje się być nieunikniona, jednak wciąż trwają dyskusje, jak prędko ona nadejdzie.

MAE prognozuje zmierzch ropy naftowej jeszcze w tej dekadzie

Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) dolał niedawno oliwy do ognia, przedstawiając nowe szacunki światowego zapotrzebowania na ropę. Zdaniem Agencji era nieustannego wzrostu zużycia paliw kopalnych dobiega końca i jeszcze w tej dekadzie, czyli ok. 2030 r., zużycie węgla, ropy i gazu zacznie po raz pierwszy w historii spadać.

- Paliwa kopalne będą z nami przez wiele lat, ale patrząc na nasze liczby, możemy być świadkami początku końca ich ery - stwierdza szef MAE Fatih Birol.

OPEC przestrzega przed porzuceniem inwestycji w ropę i gaz

Prognozy wieszczące przesilenie na rynku ropy jeszcze w tej dekadzie wywołały sporo dyskusji.

Ostro zaprotestowała przeciwko takim prognozom organizacja zrzeszająca największych eksporterów ropy naftowej, czyli OPEC. Sekretarz generalny organizacji Haitham Al-Ghais określił wypowiedzi Fatiha Birola jako ryzykowne i oparte na postulatach ideologicznych. Jak podkreślił, w minionych dziesięcioleciach często pojawiały się doniesienia o bliskim nadejściu szczytowej podaży czy też szczytowego popytu na surowiec, ale żadne z nich się dotąd nie zmaterializowało.

- Różnica jest taka, że dziś często tego typu prognozom towarzyszą wezwania do zaprzestania inwestowania w nowe projekty naftowo-gazowe. Takie narracje jedynie wystawiają światowy system energetyczny na spektakularną porażkę. Doprowadziłoby to do chaosu energetycznego na potencjalnie bezprecedensową skalę, z tragicznymi konsekwencjami dla gospodarek i miliardów ludzi na całym świecie – przestrzega Haitham Al Ghais.

Exxon i Saudi Aramco nie wierzy w rychły kres ropy naftowej

Do prognoz MAE, wieszczących rychły kres ropy, odnieśli się także szefowie największych producentów tego surowca z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych.

Przemawiając w trakcie Światowego Kongresu Naftowego w Calgary, dyrektor generalny Saudi Aramco Amin Nasser powiedział, że dyskusja o szczytowym popycie na ropę pojawia się od dawna.

- Prognozy te napędzane są głównie przez politykę, a nie przez potwierdzone analizy rynkowe, ekonomiczne i technologiczne - powiedział cytowany przez agencję Reutera Nasser.

Jego zdaniem należy się spodziewać wzrostu popytu do około 110 milionów baryłek dziennie (bpd) do 2030 roku. Dziś jest to około 100 mln baryłek dziennie.

Co więcej, zdaniem szefa Saudi Aramco, obecna narracja dotycząca transformacji energetycznej, w której zielone moce zastąpią szybko paliwa kopalne, opiera się na "nierealistycznych" założeniach i scenariuszach. Po raz kolejny Nasser podkreślił znaczenie ciągłych inwestycji w sektor ropy i gazu, które są w stanie zapewnić globalne bezpieczeństwo energetyczne i przystępne cenowo przejście na czystsze źródła energii.

- Musimy inwestować, w przeciwnym razie w perspektywie średnio- i długoterminowej będziemy mieli kolejny kryzys i cofniemy się pod względem wykorzystywania coraz większej ilości węgla i innych tanich produktów, które są dziś dostępne – dodał szef Aramco.

Taki sam punkt widzenia zaprezentował podczas naftowego kongresu dyrektor generalny amerykańskiego koncernu Exxon Darren Woods. Jego zdaniem trudno będzie zastąpić dzisiejszy system energetyczny, ponieważ ropa i gaz są tak szeroko dostępne, a przejście na czyste źródła energii zajmie jeszcze trochę czasu.

- Wydaje się, że myślenie życzeniowe polega na tym, że przestawimy przełącznik z miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, na miejsce, w którym będziemy jutro - powiedział cytowany przez agencję Reutera Woods.

- Bez względu na to, dokąd dotrze popyt, jeśli nie utrzymamy pewnego poziomu inwestycji w surowce, skończy się to mniejszą podażą, co doprowadzi do wyższych cen – przestrzegł.

Podczas kongresu minister energetyki Arabii Saudyjskiej, książę Abdulaziz bin Salman, skrytykował MAE, mówiąc, że jej rola uległa zmianie.

- Przeszli od bycia prognostą i oceniającym rynek do praktykowania rzecznictwa politycznego - powiedział książę Abdulaziz.