Saudowie powinni wyjść w Polsce poza kebabowe przedsięwzięcia

Wejście Saudi Aramco do Rafinerii Gdańskiej to otwarciedrogi do nowego etapu finansowej współpracy - nie tylko z Arabią Saudyjską, ale i z innymi państwami regionu, produkującymi surowce energetyczne - uważa Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej.

- Saudi Aramco chciało zbudować rafinerię w Polsce, podjąć eksport ropy naftowej i rozszerzyć współpracę. Ale po naszej stronie bardzo długo nie było w sferach politycznych zielonego światła i klimatu dla takich inwestycji – mówi Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej, który od ponad 20 lat zabiega o inwestycje saudyjskie w Polsce.

Jego zdaniem, wpływ na polsko-arabskie stosunki miał cały zespół czynników - zarówno o charakterze politycznym, jak i wynikających po prostu z braku doświadczenia w tego rodzaju współpracy z krajami arabskimi.

Krzysztof Płomiński ocenia, że inwestycja Saudi Aramco w Polsce może oznaczać nowy początek we współpracy z inwestorami z Półwyspu Arabskiego i koniec etapu zadowalania się głównie przedsięwzięciami o" skali kebabowej".

Koncern Saudi Aramco wchodzi z impetem do Polski, przejmując 30 proc. rafinerii w Gdańsku. Na mocy podpisanych umów Orlen będzie także współpracował z Saudyjczykami w obszarze petrochemii, badań i rozwoju. Polska zyskała również długoterminowy kontrakt na dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej. Czy to oznacza nowe otwarcie w polsko-saudyjskich relacjach?

- Nie jestem tutaj najbardziej obiektywny, gdyż od ponad 20 lat zabiegałem, także jako ambasador w Rijadzie, o inwestycje saudyjskie w Polsce, głównie właśnie w sektorze energetycznym.

To wówczas istniały szczególnie korzystne warunki realizacji wielkich projektów, zresztą nie tylko saudyjskich, umożliwiających dywersyfikację źródeł zaopatrzenia i rozbudowę polskiego sektora ropy i gazu.

"Formalne zachęty do inwestowania u nas nie przekładały się na realne działania"

Saudi Aramco chciało zbudować rafinerię w Polsce, podjąć eksport ropy naftowej i rozszerzyć współpracę... Jednak po naszej stronie bardzo długo nie było w sferach politycznych zielonego światła i klimatu dla takich inwestycji.

Przykładem może być wizyta króla Abdullaha w Polsce w 2007 r. Monarcha zadeklarował gotowość wyjścia naprzeciw naszym obawom o bezpieczeństwo energetyczne. Chwilę później skierował do Warszawy ministra ropy - z misją rozeznania polskich oczekiwań. W końcu Rijad zaproponował powołanie w tym celu wspólnej komisji energetycznej. O ile wiem, taka do dziś się nie zebrała...

Zgoda na wejście Saudi Aramco do Rafinerii Gdańskiej jest przełamaniem swego rodzaju imposybilizmu i otwarciem drogi do całkiem nowego etapu współpracy - nie tylko z Arabią Saudyjską, ale potencjalnie też z innymi państwami regionu, produkującymi surowce energetyczne.

Katar na przykład w swoim czasie przedstawił wielomiliardową ofertę inwestycji gazowych i okołogazowych. Są szanse, by do niektórych tematów wrócić...

Dlaczego nie potrafiliśmy wykorzystać tych możliwości - co ciążyło na wzajemnych, polsko-arabskich relacjach?

- Moim zdaniem był to cały zespół czynników, zarówno o charakterze politycznym, jak i wynikających po prostu z braku doświadczenia w tego rodzaju współpracy z krajami arabskimi. Także z braku wiedzy, jak funkcjonuje pasywny kapitał arabski, który ma inne cele i uwarunkowania niż znany nam kapitał zachodni.

Można wspomnieć też o problemach o charakterze kulturowym i wreszcie czymś, co określiłbym jako szczególne przywiązanie do partnerów rosyjskich...

Tak czy inaczej: formalne zachęty do inwestowania u nas nie przekładały się na realne działania. Nawet w przypadku państwowego funduszu inwestycyjnego z Kuwejtu, którego władze widziały w swej ofercie formę odwdzięczenia się Polsce za udział w wyzwoleniu spod irackiej okupacji.

Teraz mamy pierwszą jaskółkę w postaci - zresztą też kontestowanej w niektórych środowiskach - inwestycji Saudi Aramco. Może to oznaczać nowy początek we współpracy z inwestorami z Półwyspu Arabskiego i koniec etapu zadowalania się głównie przedsięwzięciami o "skali kebabowej".

"Przede wszystkim wzmocnienie biznesowego klimatu zaufania"

Co dla Polski oznacza pojawienie się takiego gracza na rynku?

- Przede wszystkim wzmocnienie biznesowego klimatu zaufania i powstanie wielu nowych obszarów współpracy w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Do Polski wkracza największy koncern naftowy świata, działający jednocześnie w rozlicznych branżach powiązanych z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej. To również najbardziej dochodowe przedsiębiorstwo świata.

Od początku tego roku czysty zysk Saudi Aramco wyniósł 88 mld dol. Środki te służą rozwojowi holdingu i zasilają Państwowy Fundusz Inwestycyjny finansujący realizację wielkich projektów rozwojowych w Królestwie i za granicą. Jednym z nich jest strefa cywilizacyjna NEOM, gdzie do 2030 r. wydatkowanych ma być 500 mld dol., a w następnym etapie, w ciągu kolejnych 20 lat, przewidywane nakłady sięgną tysiąca miliardów dol.

Abstrahując od ostatecznego kształtu tych projektów: warto się już teraz się zastanowić – i to również na państwowym szczeblu – ile z tych pieniędzy może przyjść do Polski w postaci zdobytych przez polskie firmy kontraktów i umów.

Z kolei najnowszym przykładem angażowania saudyjskich środków za granicą jest pakiet inwestycyjny dla Uzbekistanu o wartości 12 miliardów dol. W dużej części na budowę największej na świecie elektrowni wiatrowej, pozwalającej Uzbekom zrezygnować z zakupu elektrowni atomowej w Rosji.

Jak sięgnąć po te saudyjskie petrodolary?

- Trzeba zacząć od odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w Polsce będziemy w stanie obudować porozumienie z Saudi Aramco przedsięwzięciami towarzyszącymi. A możliwości są tu ogromne - w sektorze paliwowo-naftowym, chociażby poprzez wspólne prace nad technologiami wodorowymi (w których Saudyjczycy są bardzo zaawansowani), w petrochemii (Aramco jest właścicielem wyspecjalizowanego w tej branży innego wielkiego holdingu – SABIC), czy też w dziedzinie sztucznej inteligencji, czy w kwestii współdziałania na rynkach trzecich, zarówno państw rozwiniętych, jak na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Wszystko to można „ugryźć”, biorąc pod uwagę naprawdę dobre stosunki polityczne, łączące Polskę z Arabią Saudyjską i nasze interesy w szerszym wymiarze.

Historia wzajemnych relacji nie jest długa. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej zostały nawiązane w 1995 r….

- Najnowsza historia naszych relacji faktycznie jest stosunkowo krótka. Obejmując placówkę w Rijadzie w 1999 r. - zaraz po jej ustanowieniu, byłem tam pierwszym ambasadorem RP. Jednak żywa jest tradycja naszych historycznych powiązań.

Właśnie w tym roku mija 90. rocznica oficjalnej wizyty w Warszawie ówczesnego następcy tronu księcia Faisala bin Abdulaziza, późniejszego króla Arabii Saudyjskiej. Podpisane zostały wtedy pierwsze kontrakty wojskowe i cywilne, a Polska znalazła się w gronie kilku pierwszych państw, które oficjalnie uznały Arabię Saudyjską. Saudyjczycy w dalszym ciągu to pamiętają i cenią.

Co więcej: w ciągu ostatniego niespełna ćwierćwiecza udało nam się z nawiązką odrobić zaległości z okresu zamrożenia relacji w okresie PRL, praktycznie we wszystkich dziedzinach. Dzisiaj, z obrotami przekraczającymi 3 miliardy dol. rocznie, Królestwo jest naszym największym partnerem handlowym w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki.

"Arabia Saudyjska jest autorytarną monarchią, realizującą ambitny program transformacji całego państwa"

Przeciwnicy zacieśniania relacji z Arabią Saudyjską podkreślają jednak, że nie jest to kraj demokratyczny, a prawa człowieka tam nie istnieją…

- Tak, tu trzeba jednoznacznie stwierdzić, że Arabia Saudyjska nie jest państwem budującym demokrację. Jest natomiast autorytarną monarchią, realizującą obecnie niezwykle ambitny program transformacji całego państwa – od gospodarki po sferę społeczną, kulturową i obyczajową, obejmujący również prawa człowieka. Pomyślny przebieg tego procesu ma trudne do przecenia znaczenie dla stabilności kraju i regionu oraz globalnego rynku energii.

Warto przy tym odnotować, że przez całe dziesięciolecia nie było woli zmian tych starych struktur, ani w Rijadzie, ani ze strony USA - głównego sojusznika Królestwa. Obecnie powodzenie wspomnianych reform zależy w ogromnym stopniu od wizji i determinacji następcy tronu, księcia Mohammada bin Salmana.

Brak demokracji i poszanowania praw człowieka to nie jedyne obawy, jakie budzi wejście saudyjskiego koncernu do Polski. Mówi się o „wpuszczaniu lisa do kurnika”, który będzie dbał wyłącznie o swoje interesy i to robione jeszcze z Rosją…

- W moim przekonaniu zawsze trzeba kształtować politykę tak, żeby ograniczać ryzyka. Również w tym przypadku to potrzebne. Obserwując natomiast przez wiele dziesięcioleci funkcjonowanie Saudi Aramco, zarówno jego inwestycje, jak i współpracę zagraniczną, to osobiście nie widzę przykładów praktyk, które można by wziąć jako punkt odniesienia do twierdzeń o zagrożeniu naszych interesów. Oczywiście nie zawsze muszą one być identyczne po obu stronach, co jednak oznacza szukanie możliwego do przyjęcia kompromisu.

Co, moim zdaniem, powinniśmy robić, aby ograniczyć ryzyka? Po prostu konsekwentnie rozszerzać współpracę z Saudi Aramco na partnerskich zasadach i na fundamencie dobrych, biznesowych praktyk. Ściągać do Polski saudyjski kapitał, rozszerzać obszar współpracy, ale także otwierać innym polskim podmiotom drogę do współpracy z Arabią Saudyjską. Szukać równowagi w wzajemnych relacjach. Po obu stronach mamy przecież do czynienia z kolosami o wielkiej sile oddziaływania.

Dobrym przykładem takiego poprawnego układania relacji na bazie wzajemnych interesów mogą być Chiny, które inwestują miliardy dolarów w Arabii Saudyjskiej - tak samo jak Saudyjczycy w Chinach. Tak buduje się zaufanie biznesowe.

Podobnie wygląda stan inwestycji saudyjsko-amerykańskich realizowanych na przestrzeni wielu dekad, z tysiącami wzajemnych powiązań kapitału publicznego i prywatnego. Fakt saudyjsko-rosyjskiej koordynacji na globalnym rynku energii nie oznacza tożsamości interesów.

Jeśli do współpracy podejdziemy bez uprzedzeń, dobrze przygotowani i z własnym pomysłem, niewątpliwie po stronie saudyjskiej znajdziemy solidnego i wiarygodnego partnera. A o interesy musimy dbać na bieżąco, z każdym partnerem, tak jak robią to inne kraje znacznie bardziej rozwinięte od nas. Warto też zwrócić uwagę, że z reguły za saudyjskim kapitałem publicznym podążają inwestorzy prywatni - jeśli są mile widziani.

"Mamy prawo oczekiwać, że Saudi Aramco doceni polskie otwarcie"

Na razie jednak niewiele wiemy o pojawieniu się Saudi Aramco w Polsce. Koncern nie ma nawet swojego biura nad Wisłą…

- Saudyjczycy z reguły nie spieszą się w takich sprawach... To taki trochę watykański sposób myślenia, o czym niedawno mógł się przekonać chociażby prezydent USA Joe Biden. Reakcja na jego prośby o zwiększenie produkcji ropy naftowej przyszła, ale po pewnym czasie - po przemyśleniu i wyważeniu własnego interesu.

Oczywiście mamy prawo oczekiwać, że i Saudi Aramco doceni polskie otwarcie, zadba o swą infrastrukturę w Polsce i wizerunek. Nie zapominajmy jednak, że od lat działa u nas SABIC, inny wielki holding saudyjski, o którym wspomniałem wcześniej.

Mam nadzieję, że w związku z saudyjską inwestycją w Rafinerii Gdańskiej czeka nas teraz ożywienie wzajemnych relacji, wizyty przedstawicieli saudyjskiego Funduszu Inwestycyjnego i innych agend rządowych, a także misji biznesowych. W interesie obu stron z pewnością byłoby też doprowadzenie do kilkakrotnie przekładanego - w związku z pandemią - posiedzenia międzyrządowego komitetu ds. współpracy.

Wielkie znaczenie miałoby również doprowadzenie do wizyty w Polsce następcy tronu księcia Mohammada ibn Salmana, który de facto rządzi Arabią Saudyjską. Książę jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej; niedawno gościł prezydenta Joe Bidena i kilku szefów innych państw, odbył sporo podróży po Bliskim Wschodzie, ale też do Francji i Grecji.

Jego wizyta w Polsce otwierałaby kolejny etap w naszych relacjach.