Spada ceny benzyny Pb 95, ale ceny pozostałych paliw znów rosną

PKN Orlen obniża ceny ON o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł. Koncern znosi też limity na stacjach paliw. Analitycy e-petrol.pl zwrócili w środę uwagę, że w kraju spadają głównie ceny Pb 95 średnio o 7 gr/l . ON i LPG znów drożeją.

Chociaż ceny ropy naftowej zaczęły spadać i w hurtowej sprzedaży paliw pojawiły się obniżki, powody do zadowolenia mogą mieć na razie jedynie kierowcy tankujący benzynę 95-oktanową.

W ciągu minionego tygodnia na stacjach coraz bardziej zauważalne są niższe ceny benzyny Pb95, która potaniała średnio o 7 groszy na litrze i kosztuje dziś 6,79 zł.

Nie przestaje drożeć olej napędowy, którego cena po ostatniej "szokowej podwyżce" znów wzrosła - tym razem o 13 groszy i wynosi 7,59 zł/l. O 50 groszy droższy jest także autogaz, oferowany w sprzedaży detalicznej po 3,79 zł/l.

"Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł. Działamy aktywnie by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie" - poinformował w środę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen potwierdził, że limity, które były tymczasowo wprowadzone na stacjach paliw, zostały zniesione. W pierwszym dniu konfliktu w Ukrainie (PAP 24 lutego br.) sprzedaż paliw na stacjach Orlenu wzrosła o 300-400 proc., co było - zdaniem Orlenu - spowodowane nieuzasadnioną obawą o dostęp do paliw oraz dezinformacją rozpowszechnianą dodatkowo w mediach społecznościowych.

Spółka zmuszona była wprowadzić następujące limity 50 litrów - samochody osobowe, 100 litrów - samochody dostawcze do 3,5 t, 300 litrów - pojazdy rolnicze i pokrewne, 500 litrów - samochody ciężarowe i autobusy, limity nie dotyczyły m.in. karetek pogotowia, służb ratunkowych.

W sprawie cen portal e- prtrol.pl nieco "studzi" optymizm.

"Chociaż ceny ropy naftowej zaczęły spadać i w hurtowej sprzedaży paliw pojawiły się obniżki, powody do zadowolenia mogą mieć na razie jedynie kierowcy tankujący benzynę 95-oktanową. W ciągu minionego tygodnia na stacjach coraz bardziej zauważalne są niższe ceny benzyny Pb95, która potaniała średnio o 7 groszy na litrze i kosztuje dziś 6,79 zł" - poinformowali analitycy portalu.

Zwrócili uwagę, że nie przestaje drożeć olej napędowy, którego cena po ostatniej "szokowej podwyżce" znów wzrosła - tym razem o 13 groszy i wynosi 7,59 zł/l.

"W porównaniu do ostatniego notowania o 50 groszy droższy jest także autogaz, oferowany w sprzedaży detalicznej po 3,79 zł/l. Na pojedynczych stacjach w Polsce pojawiła się nawet cena powyżej 4 zł za litr tego paliwa" - zwraca uwagę e-petrol.pl.

Z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że benzynę Pb95 można zatankować w najbardziej atrakcyjnych cenach na stacjach województwa świętokrzyskiego, gdzie kosztuje ona średnio 6,77 zł/l. Olej napędowy jest najtańszy na Opolszczyźnie i Podkarpaciu, na których płaci się za jego litr 7,54 zł. Na Lubelszczyźnie natomiast z ceną 3,67 zł/l najmniej kosztuje LPG.

Tankowanie benzyny 95-oktanowej jest obecnie najdroższe we wspomnianym województwie lubelskim, gdzie jej litr kosztuje 6,92 zł. Na Warmii i Mazurach najwięcej płaci się za olej napędowy, którego litr oferowany jest po 7,69 zł. W województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim e-petrol.pl odnotował zaś najwyższe ceny LPG - w tych częściach Polski za litr tego paliwa płaci się przeciętnie 3,84 zł.