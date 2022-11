Spadają ceny ropy naftowej

Ropa naftowa Brent na londyńskiej giełdzie tanieje. Spadają też notowania ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku.

Ropa naftowa Brent na londyńskiej giełdzie tanieje we wtorek (8 listopada) rano o 0,09 proc., do 97,83 dol. za baryłkę. Spadają też notowania ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o 0,08 proc., do 91,72 dol. za baryłkę.

W poniedziałek na koniec dnia ropa Brent kosztowała 99,29 dol. za baryłkę, a WTI wyceniana była na 93,51 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.