Specjalistyczne spółki z Grupy Orlen będą współpracowały nie tylko przy projektach w zakładzie koncernu w Płocku

Dwie specjalistyczne spółki zależne PKN Orlen - Orlen Projekt i Orlen Centrum Serwisowe - będą współpracowały przy realizacji projektów na terenie głównego zakładu produkcyjnego koncernu w Płocku, a także w innych obiektach należących do Grupy Orlen. Zwarto umowę w tej sprawie.

Jak poinformowały Orlen Projekt i Orlen Centrum Serwisowe, umowa "dotyczy prac remontowo-budowlanych i stanowi kolejny przykład wykorzystania kompetencji spółek z Grupy w celu zwiększenia efektywności prowadzonych inwestycji".

W komunikacie wyjaśniono, że "Orlen Projekt i Orlen Centrum Serwisowe będą współpracować przy realizacji projektów na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz w innych obiektach należących do Grupy Orlen".

"Nawiązanie współpracy stworzy wymierne korzyści dla obu spółek, poczynając od wymiany doświadczeń, budowania wiedzy eksperckiej, po wdrażanie innowacyjnych rozwiązań" - powiedział cytowany w informacji prezes Orlen Projekt Marcin Kasza. Jak dodał, spółka "zapewni wsparcie inżynieryjne i projektowe dla Orlen Centrum Serwisowego, zwiększając przy tym portfolio wykonywanych zleceń".

"Umowa pomiędzy Orlen Projekt i Orlen Centrum Serwisowe to kolejny krok do tworzenia silnej marki oraz wzmocnienia pozycji spółek na rynku zewnętrznym" - ocenił Paweł Stępkowski, prezes Orlen Centrum Serwisowe. Według niego, przed spółką "otworzą się nowe możliwości w zakresie realizacji zadań w formule EPC - engineering, procurement, and construction czyli +pod klucz+".

Obie spółki zwróciły uwagę, że "umowa pomiędzy Orlen Projekt a Orlen Centrum Serwisowe wpisuje się w politykę współdziałania spółek z Grupy Orlen w celu maksymalizacji korzyści biznesowych i ograniczania potencjalnych ryzyk operacyjnych".

Orlen Projekt z siedzibą w Płocku to podmiot specjalizujący się w projektowaniu i budowie nowych, a także w modernizacji istniejących już obiektów rafineryjnych i petrochemicznych. Spółka działa też w obszarach ochrony środowiska i energetyki.

Orlen Projekt podkreśla, że jako Generalny Realizator Inwestycji prowadzi przedsięwzięcia "w sposób kompleksowy, od opracowania koncepcji, poprzez projektowanie, zakupy dóbr i usług, budowę aż po uruchomienie inwestycji".

Z kolei Orlen Centrum Serwisowe z siedzibą w Opolu podaje, iż "jest jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm w zakresie sprzedaży, serwisu i remontów urządzeń związanych ze stacją paliw".

Orlen Centrum Serwisowe wyjaśnia, iż świadczy usługi dla PKN Orlen oraz współpracuje z indywidualnymi odbiorcami na terenie całej Polski, przy czym lista referencyjna spółki "obejmuje zarówno duże sieci stacji paliw jak i punkty wydawania paliw".