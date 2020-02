Spółka Onico zanotowała prawie 116 mln zł straty w 2019 roku

Firma Onico, niezależny dostawca paliw i LPG, która boryka się z problemami finansowymi, nie ma powodów do zadowolenia. Przychody netto ze sprzedaży spadły ponad dwukrotnie - z 2,96 mld złotych w 2018 roku do 1,29 mld zł w 2019 roku. Spółka zanotowała większą stratę. W 2019 roku było to 115,96 mln zł, wobec straty na poziomie 20,26 mln zł w roku 2018.

We wrześniu 2019 r. Onico złożyło w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Ponadto, 1 sierpnia 2019 r. zarząd spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Onico to polska spółka notowana od 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jak wskazał zarząd Onico w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, "zaszły przesłanki o zagrożeniu kontynuacji działalności firmy".



"Spółka złożyła wniosek o sanację przedsiębiorstwa. Obecnie zarząd spółki prowadzi działania ukierunkowane na przeprowadzenia procesu sanacji. W rezultacie utworzono rezerwy na udzielone pożyczki oraz objęte udziały lub akcje - wartość odpisów aktualizujących utworzony w czwartym kwartale 2019 r. wynosi 10 253 063,06 zł (wierzytelności)" - wskazano w sprawozdaniu.



Jak zapewniono, dla Onico najważniejsze w obecnej sytuacji jest jak najszybsze rozpoczęcie procesu sanacji, gdyż - jak wskazuje firma - przeprowadzenie jej umożliwi osiągnięcie celów zdefiniowanych w dokumentacji złożonej w sądzie.



"Działania obecne ukierunkowane są na restrukturyzację spółki oraz utrzymanie spółki w gotowości do planowanych działań po ogłoszeniu sanacji" - zapewnia Onico.



W dniu publikacji sprawozdania finansowego grupa Onico zatrudniała 31 pracowników.



Czytaj też: Spółka na skraju upadłości wyprzedaje aktywa, prezes rezygnuje

Sąd udzielił zabezpieczenia

W styczniu do Onico wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych), w sprawie z wniosku spółki "o otwarcie postępowania sanacyjnego, o udzieleniu zabezpieczenia poprzez uchylenie zajęć komorniczych dokonanych w toku postępowań egzekucyjnych".



"W uzasadnieniu w/w postanowień sąd uznał, że zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt Prawa restrukturyzacyjnego z dnia 15 maja 2015 r. należności będące podstawą prowadzonych postępowań egzekucyjnych objętych złożonym wnioskiem dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego, spełniają przesłankę objęcia ewentualnym układem" - wskazała spółka w komunikacie.



Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w ramach toczącego się postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego Onico.



Czytaj też: Firma na równi pochyłej. Zajęty zapas paliwa, milliony dolarów wierzytelności

Wniosek o upadłość i postępowanie sanacyjne

We wrześniu spółka Onico złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Wniosła o zabezpieczenie majątku poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec niej oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych. Firma wniosła także o rozpoznanie tego wniosku w pierwszej kolejności, tj. przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez zarząd Onico do sądu.