Spółki z Grupy Orlen z 4 nowymi koncesjami na norweskim szelfie

Spółki z Grupy Orlen zdobyły cztery nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Norweski rząd przyznał trzy nowe koncesje, w których udziały ma PGNiG Upstream Norway, oraz jedną, na której udziałowcem jest Lotos Norge.

Koncesje zostały przyznane przez rząd Norwegii w wyniku corocznej rundy koncesyjnej - APA (Awards in Predefined Areas) 2022. Jak poinformował we wtorek Norweski Dyrektoriat Naftowy, w tegorocznej rundzie oceniano wnioski koncesyjne 26 firm, a przyznano 47 koncesji, w których udziały ma w sumie 25 firm. 29 z tych koncesji znajduje się na Morzu Północnym, 16 na Morzu Norweskim, a dwie na Morzu Barentsa. 20 z przyznanych koncesji stanowi rozszerzenie już istniejących koncesji wydobywczych.

"Kluczowym czynnikiem dla dalszego tworzenia wartości na Szelfie będzie wykorzystanie dostępnych mocy w istniejącej infrastrukturze naftowo-gazowej. Ważne jest, aby firmy kontynuowały poszukiwania zasobów, znajdujących się blisko tej infrastruktury" - podkreślił dyrektor ds. zarządzania licencjami Dyrektoriatu Kalmar Ildstad.

Należące do Grupy Orlen PGNiG Upstream Norway zdobyło 20 proc. udziałów w koncesji PL1190 na Morzu Norweskim. Pozostali udziałowcy to Harbour Energy, która to firma jest operatorem na tej koncesji - 50 proc. i Lime Petroleum z 30 proc. Także na Morzu Norweskim leży koncesja PL1193, w której PGNIG Upstream Norway zdobyło 20 proc. 80 proc. przypadło Aker BP, który jest operatorem.

Na Morzu Północnym leży koncesja PL1172, w której po 30 proc. udziałów mają PGNiG Upstream Norway i DNO Norge. Operatorem z 40 proc. udziałów jest na tej koncesji Aker.

Także na Morzu Północnym leży koncesja PL1175, w której 20 proc. udziałów przypadło spółce Lotos Exploration andProduction Norge. 30 proc. ma w niej DNO Norge, a operatorem jest Aker BP, który ma 50 proc. udziałów.