Stacja benzynowa Moya z instalacją fotowoltaiczną

Na dachu stacji paliw Moya w Sosnowcu zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 49,5 kW. To już kolejna lokalizacja w sieci Moya, na której wykorzystano takie rozwiązanie.

Instalacje modułów fotowoltaicznych na dachach i wiatach stacji paliw Moya dobierane są na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w obiektach oraz uwarunkowań technicznych.Moce poszczególnych systemów fotowoltaicznych zostały dobrane z uwzględnieniem współczynnika auto konsumpcji na poziomie 60 proc., oraz możliwości technicznych poszczególnych obiektów.- Fotowoltaika to dynamicznie rozwijająca się technologia i sieć stacji paliw Moya chce wejść w nią w większej skali, tak, by efektywnie minimalizować zakup energii z sieci – dodaje Filip Puchalski.W skład sieci Moya w całej Polsce wchodzi ponad 330 stacji benzynowych. Spółka prognozuje, że do końca 2021 r. roku można spodziewać się niemal 380 stacji Moya przy drogach w całej Polsce.