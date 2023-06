Rusza wakacyjna rywalizacja o klientów na stacjach paliw. Jako pierwszy program rabatowy ogłosił Circle K.

Sieć Circle K, która prowadzi blisko 400 stacji w Polsce, rozpoczęła tegoroczną bitwę na wakacyjne promocje między firmami paliwowymi.

Czasowe akcje promocyjne na stacjach Circle K przez całe wakacje

Na początek będzie to trzygodzinna oferta ważna 23 czerwca w godzinach od 14:00 do 17:00. W tym czasie w ramach akcji "Summer Day”, klienci będą mogli skorzystać z rabatu 50 gr/l na paliwa. W kolejnych dniach zostanie uruchomiona akcja wakacyjna "Summer Weekends", dzięki której pojawią się na stacjach kolejne rabaty, umożliwiające zakup wszystkich rodzajów paliw w niższych cenach w weekendowe dni aż do 3 września.

Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu. Każdy klient będzie mógł skorzystać z promocji dowolną ilość razy, rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85l w ramach jednej transakcji.

- Zakończenie roku szkolnego to moment, kiedy Polacy rozpoczną wakacyjne podróże, a wielu z nich jako środek transportu wybierze samochód. Chcemy sprawić, aby wyjazdy naszych klientów stały się łatwiejsze i przyjemniejsze, dlatego już 23 czerwca powitamy wakacje cyklem zniżek na stacjach paliw Circle K. Tego dnia wystartujemy z rabatem w wysokości aż 50 gr/l, który pozwoli obniżyć koszt jednorazowego tankowania nawet o 25 zł. Dodatkowo w każdy wakacyjny weekend od 23 czerwca godz. 17:00 aż do 3 września nasi klienci zatankują dowolne paliwo o 35 gr/l taniej. Przy intensywnych podróżach możemy sporo zyskać - przykładowo zakup 85 litrów paliwa z weekendowym rabatem pozwoli zaoszczędzić blisko 30 zł - mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.

Orlen też szykuje wakacyjne promocje dla kierowców

Na 23 czerwca konferencję prasową zwołał także Orlen. Jej tematem mają być nowości na stacjach, a jak zdradził prezes koncernu Daniel Obajtek, będą to po prostu obniżki cen paliw właśnie wakacje. W ubiegłym roku Orlen jako pierwszy ogłosił wakacyjną promocję dla posiadaczy karty Vitay, którzy moli tankować 30 gr taniej na litrze. Na ten ruch odpowiedzieli wszyscy znaczący gracze na polskim rynku stacji paliw.