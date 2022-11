Stacje benzynowe zatkane. Kolejki na kilka godzin stania

Kierowcy chcą zdążyć zatankować przed północą.

Dokładnie dziś o północy we Francji przestają obowiązywać mechanizmy dopłat do paliw kupowanych na stacjach benzynowych. Żeby zatankować, trzeba odczekać kilka godzin w bardzo długich kolejkach

Według stanu na godziny południowe dziś we Francji średnio na co najmniej 20 procentach stacji paliw brakowało oleju napędowego lub benzyny. Najgorzej jest w rejonie Paryża oraz Lyonu, gdzie w niemal połowie stacji nie można zatankować pojazdów.

Długie kolejki ustawiają się od kilku dni, ponieważ kierowcy chcą zatankować pełen bak i dostępne kanistry tak, aby zdążyć przed 16 listopada, kiedy wygasają rządowe zniżki na paliwo i część ulgi stosowanej przez TotalEnergies. Od początku września paliwo było tańsze łącznie o 30 eurocentów. Przed ostatnim weekendem przeciętna cena za litr benzyny 95 wynosiła 1,68 euro, czyli 7,90 złotego, a za olej napędowy trzeba było zapłacić 1,83 euro, czyli 8,60 złotego.

Teraz ma to się zmienić, dlatego kierowcy chcą zatankować jak najwięcej przed zmianą cen. Bardzo trudna sytuacja jest stacjach paliw przeznaczonych wyłącznie dla samochodów ciężarowych - zagraniczni kierowcy narzekają, że nie są w stanie zatankować oleju napędowego, ponieważ dystrybutory są blokowane przez francuskie tiry.

Według rządowych analiz spośród około 9,9 tysiąca ogólnodostępnych paliw niemal jedna trzecia nie ma całego asortymentu, a część jest zamknięta, ponieważ nie ma technicznych możliwości zaopatrzenia cysternami.

W okresie od połowy listopada do końca grudnia tego roku zniżki będą wynosić tylko 20 eurocentów zamiast obecnie wynoszących 50 eurocentów. Założenia budżetowe na 2023 rok zakładają pełne skasowanie ulg i zastąpienie ich pomocą dla osób dojeżdżających samochodami do szkół lub do pracy.