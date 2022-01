Stacje Lotosu to łakomy kąsek. MOL ma mocnych konkurentów

Im bliżej rozstrzygnięć w sprawie warunków fuzji Orlen i Lotosu, tym goręcej. Doniesienia o możliwości przejęcia stacji Lotosu, które Komisja Europejska wskazała do zbycia, przez węgierski MOL wywołały polityczną burzę. Na rozstrzygnięcia musimy poczekać jeszcze kilka dni, a możliwych scenariuszy jest wiele.

Trudna fuzja

Trudni partnerzy

Minister Szijjártó said he was “proud of maintaining a cooperation based on mutual interests and trust with Moscow, despite daunting global and regional tendencies”. https://t.co/Fw7Hmz0XKk — About Hungary (@abouthungary) December 31, 2021

Więcej niż jeden chętny na stacje Lotosu

- Jeśli PiS naprawdę sprzedał stacje Lotosu węgierskiej firmie MOL, politycznie związanej z Moskwą, to znaczy, że Ład Kaczyńskiego jest bardziej rosyjski, niż sądzili najwięksi pesymiści - tak z kolei do doniesień medialnych odniósł się szef PO Donald Tusk.Dyskusje wokół partnerów szybko uciął sam PKN Orlen. - Informujemy, że negocjacje z partnerami do środków zaradczych w związku z przejęciem Grupy Lotos przez PKN Orlen nie zostały sfinalizowane, dlatego doniesienia medialne na temat wyboru potencjalnych partnerów stanowią wyłącznie spekulacje - poinformował koncern w oświadczeniu.Ożywiona dyskusja na temat tego, kto przejmie wystawione na sprzedaż aktywa nie dziwi. Wszak narzucone przez Brukselę środki zaradcze całkowicie przemodelują polski rynek paliwowy.Przypomnijmy, że znalazł się wśród nich m.in. wymóg zbycia 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Ma to dać nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie oleju napędowego i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej.Kolejny warunek to sprzedaż dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi.Komisja Europejska nakazała też sprzedaż 389 stacji paliw w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, sprzedaż 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture z BP, zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej, zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu lub tzw. pozostałości ciężkich.PKN Orlen konsekwentnie przy tym podkreśla, że priorytetem przy realizacji tych środków jest przede wszystkim wymiana aktywów. W grę wchodzą rynki, na których Orlen już jest obecny, a w kręgu zainteresowania są wszelkie aktywa, pasujące do jego biznesu, zarówno w obszarze logistyki, rafinacji czy w segmencie detalicznym.W toku negocjacji Orlen konsekwentnie odmawia ujawniania jakichkolwiek informacji, tłumacząc się poufnością rozmów. Dlatego o tym, z iloma i jakimi firmami polski koncern rozmawia na temat spełnienia środków zaradczych, przekonamy się dopiero wtedy, gdy wszystkie dokumenty oficjalnie trafią do Brukseli i zostanie opublikowany oficjalny komunikat spółki. Jak informował portal WNP.PL, ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Czy będzie to Saudi Aramco i MOL? Już wiosną ubiegłego roku pojawiły się doniesienia o tym, że to właśnie arabski gigant petrochemiczny ma największe szanse na przejęcie rafineryjnych aktywów Grupy Lotos.Jak mówi wówczas WNP.PL Robert Tomaszewski, analityk Polityki Insight, największym atutem Saudów w negocjacjach ma być obietnica taniej ropy, która mogłaby w ramach współpracy trafić do Polski . Taki partner oznaczałby także dla Orlenu możliwość dalszej dywersyfikacji dostaw ropy.Czytaj więcej: Saudi Aramco najbliżej rafinerii Lotosu? Saudowie mają wiele atutów Jednak nie brakuje głosów, że to trudny partner, z którym uzgodnienie warunków przejęcia 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, wydaje się praktycznie niemożliwe.- Miałem wieloletnie doświadczenie w rozmowach z inwestorami arabskimi i było to trudne doświadczenie. Oni realizują strategiczne interesy Królestwa według formuły, że "nie sprzedają ropy, tylko zyskują przyjaciół" - ocenia Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku ropy naftowej i paliw oraz bezpieczeństwa energetycznego.Również węgierski koncern MOL od miesięcy wskazywany jest jako potencjalny kandydat do przejęcia części aktywów ze środków zaradczych. Jak wskazywali w ubiegłorocznym raporcie eksperci Warsaw Enterprise Institute, jest wiele argumentów przemawiających za MOL-em. Dzięki potencjalnemu partnerstwu przy fuzji węgierski koncern zyskałby dostęp do rynku polskiego, gdzie dziś jest obecny w niewielkim stopniu i raczej ten udział inaczej nie ulegnie zwiększeniu. Z drugiej stromy: to dla Orlenu otworzyłby się dostęp do rynków, na których dziś obecny jest MOL, przy czym mogłoby chodzić nie tylko o stacje paliw.Kandydatura MOL-a, głównego konkurenta Orlenu w regionie, budzi jednak sporo emocji, zwłaszcza w politycznych kręgach.- Do tego typu doniesień podchodzę bardzo sceptycznie, bo mówimy przecież wyłącznie o spekulacjach - mówi Andrzej Szczęśniak. Ocenia przy tym polityczną burzę wokół informacji o możliwości wejścia MOL na polski rynek stacji paliw jako całkowicie niemerytoryczną.- MOL jest klasycznym przykładem wyrwania dużej spółki strategicznej z rąk Rosjan. Koncern najpierw został sprywatyzowany, potem kontrolę nad spółką przejęli Rosjanie i dopiero Viktorowi Orbanowi udało się odzyskać ich pakiet udziałów i przejąć ponownie kontrolę. To dobry przykład spółki z naszego regionu, która doskonale sobie radzi w kooperacji z państwem węgierskim - dodaje ekspert.Polityka i bliskie relacje Budapesztu z Moskwą ciążą jednak nad węgierskimi inwestorami. Oba kraje łączą liczne umowy, a premier Victor Orban ma na początku lutego spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W agendzie spotkania pojawić się mogą m.in. rozmowy o nowych umowach gazowych. Z kolei węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó powiedział ostatnio, odbierając rosyjski Order przyjaźni, że jest „dumny z utrzymywania z Moskwą współpracy opartej na wzajemnych interesach i zaufaniu, pomimo zniechęcających tendencji globalnych i regionalnych”.Andrzej Szczęśniak ostrożnie podchodzi jednak do spoglądania na węgierskich inwestorów przez pryzmat wpływów Rosji. Dla niego zarówno MOL, jak i polityka węgierska, to "piękny przykład jak nie dawać Rosjanom urwać sobie palca a jednocześnie kupować od nich tanią ropę".Emocje wokół tego, kto finalnie przejmie pakiet stacji Lotosu, ostudzić może inny scenariusz, w którym to nie jedna firma weźmie wszystkie 389 stacji, ale trafią one do różnych partnerów.Przypomnijmy, zainteresowanie stacjami paliw sygnalizował także koncern Circle K. Prezes firmy w rozmowie z WNP.PL potwierdził, że Polska jest dla Circle K strategicznym rynkiem. - Chcemy się tu rozwijać i wzmacniać naszą pozycję - mówił Michał Ciszek. W segmencie stacji paliw w grze może być koncern BP. - Polska jest dla BP przyszłościowym rynkiem, dlatego będziemy dalej tu inwestować - mówił w rozmowie z WNP.PL prezes BP w Polsce Bogdan Kucharski, zapytany o zainteresowanie koncernu aktywami zbywanymi przez Orlen w toku przejęcia Lotosu. Wszystkie pytania i wątpliwości odnośnie sposobu realizacji środków zaradczych mamy poznać w tym tygodniu, gdyż do 14 stycznia Orlen ma czas na przedstawienie Komisji Europejskiej kompletu dokumentów, w tym tych, dotyczących partnerów do fuzji z Lotosem.