Stacje paliw inwestują w fotowoltaikę

Łączna moc tych instalacji to 256,67 kWp, a średnia arytmetyczna mocy - 10,27 kWp. Shell współpracuje z kilkoma dostawcami rozwiązań fotowoltaicznych.



- Aktualnie testujemy instalacje na dachach sklepów i wiatach. Analizujemy także możliwość budowy farm fotowoltaicznych na gruncie - mówi Rafał Molenda, dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska.



Przypomina, że celem Shell jest, aby do 2050 roku lub wcześniej stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto.





- Dążymy do osiągnięcia tego celu na trzy sposoby. Po pierwsze chcemy osiągnąć zerowe emisje netto przy wytwarzaniu naszych produktów. Po drugie staramy się zmniejszyć intensywność emisji dwutlenku węgla w sprzedawanych przez nas produktach. Oznacza to zwiększenie dystrybucji wodoru, biopaliw i odnawialnej energii elektrycznej. Wreszcie jako dostawca energii będziemy współpracować z sektorami energochłonnymi, takimi jak lotnictwo, transport ciężki i żegluga, aby pomóc im w drodze do zeroemisyjności. Inwestujemy w odnawialne źródła energii i implementujemy na stacjach rozwiązania, które pozwalają ograniczać jej zużycie - dodaje Rafał Molenda.Od stycznia 2020 roku 97 proc. stacji własnych Shell w Polsce kupuje energię pochodzącą z polskich farm wiatrowych.Także inne sieci międzynarodowe myślą o fotowoltaice. Koncern BP, posiadający w Polsce 564 stacje paliw, rozważa budowę dużych źródeł fotowoltaicznych. Oficjalne zapowiedzi obrania takiego kierunku padły kilka miesięcy temu. Na razie jednak BP nie ujawniło szczegółów, prawdopodobnie zostaną one przedstawione pod koniec lipca 2021 r.