Start-up chce produkować zrównoważone paliwo lotnicze

Spółki zależne koncernów paliwowych saudyjskiego Saudi Aramco, włoskiego Eni i amerykańskich linii lotniczych United Airlines wspólnie zainwestowały w start-up, który zamierza produkować zrównoważone paliwo lotnicze, łącząc dwutlenek węgla z wodorem.

Lotnictwo światowe odpowiada za około 2 procent emisji związanych z globalnym ociepleniem. Zgodnie z przyjętą strategią przez Unię Europejską, loty mają zostać obłożone specjalnym podatkiem klimatycznym, a linie lotnicze mają stopniowo zwiększać udział zrównoważonego paliwa. Największym problemem jest jednak brak dostępnych technologii, które byłyby w stanie na skalę przemysłową produkować paliwo, które powoduje ograniczenie emisji.

Spółki zależne koncernów paliwowych Saudi Aramco i Eni oraz linii lotniczych United Airlines postanowiły wspólnie zainwestować 22,7 miliona dolarów w brytyjski start-up OXCCU prowadzony przez Clean Energy Ventures. W to przedsięwzięcie zaangażowani są także naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie. Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie nowej technologii produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego.

OXCCU zamierza wytwarzać paliwo łącząc dwutlenek węgla wychwytywany w przemyśle, a zwłaszcza w elektrowniach i łączyć go z wodorem pozyskiwanym z wykorzystania zielonej energii. Przełom polega na zastosowaniu nowych katalizatorów produkowanych na bazie żelaza. Umożliwia to produkcję w ramach jednego cyklu. Obecnie stosowana jest dużo droższa technologia dwuetapowa, która dodatkowo wytwarza dużo produktów ubocznych, a na nie ma obecnie dużego zbytu. To będzie pozwalało obniżyć koszty o 50 procent.

- To najnowocześniejsze rozwiązanie umożliwi liniom United opłacalne osiągnięcie celu, jakim jest zerowa emisja dwutlenku węgla w 2050 roku, bez uciekania się do tradycyjnej kompensacji - mówi cytowany w komunikacie prezes United Airlines Ventures Michael Leskinen.