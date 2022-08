Stopniał zysk sieci stacji Orlen w Polsce. Koncern szykuje się na recesję

Grupa Orlen zakończyła drugi kwartał 2022 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie 58 mld zł, co oznacza wzrost o 96 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 3,7 mld zł i był wyższy o ponad 1,4 mld zł od uzyskanego w drugim kwartale 2021 roku. Blisko połowę przychodów przyniosła sprzedaż za granicą. Koncern liczy się jednak z tym, że w Europie i na świecie wystąpią zjawiska recesyjne.

Bezpośrednim efektem wojny i niestabilnej sytuacji na świecie był spadek podaży paliw, który silnie wpływał na ich rynkowe notowania, a przez to na modelowe marże rafineryjne koncernów paliwowych.

- Liczymy się z tym, że w Europie i na świecie wystąpią zjawiska recesyjne w przemyśle. Widzimy pewne niekorzystne tendencje w Stanach Zjednoczonych, Chinach, jak również w gospodarce niemieckiej - mówi Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Segment detaliczny Orlenu w minionym kwartale odnotował spadek wyniku EBITDA o 16 proc. rok do roku, do poziomu 695 mln zł. O 127 mln zł pogorszył się zysk sieci stacji w Polsce.

"Grupa Orlen, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym z powodu trwającego konfliktu w Ukrainie" - informuje polski koncern paliwowo-energetyczny.

Mimo to – jak podaje – udało się utrzymać ok. 50-procenowy udział w polskim rynku paliw, czyli w łącznej sprzedaży detalicznej prowadzonej poprzez sieć własnych stacji oraz sprzedaży hurtowej, a także 53-proc. udział w rynku czeskim i 82-proc. udział w rynku litewskim.

- Sytuacja na świecie nie jest optymistyczna. Zdajemy sobie sprawę, że okresy nieco lepsze dla firm petrochemicznych, rafineryjnych są przejściowe. Liczymy się z tym, że w Europie i na świecie wystąpią zjawiska recesyjne w przemyśle. Widzimy pewne niekorzystne tendencje zarówno w Stanach Zjednoczonych, Chinach, w związku z lockdownami, jak również w tak bardzo dla nas ważnej gospodarce niemieckiej. Staramy się pogodzić dwie najważniejsze rzeczy: stabilność na rynku paliw i dostępność paliw dla konsumentów z utrzymaniem najniższych cen w Europie - mówi Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych. – Ceny w dużej mierze uzależnione są od pewnych działań międzynarodowych, spekulacyjnych, manipulacyjnych, a także politycznych w kontekście wojny na Ukrainie.

Prognozy nie są optymistyczne

Ograniczanie zużycia rosyjskiej ropy, wzrost cen gazu oraz wysoka stopa dyskonta sprawiły, że wynik skonsolidowany grupy za pierwsze półrocze 2022 roku jest obciążony odpisem w wysokości 2,9 mld zł, z czego 2,8 mld zł na aktywach rafineryjnych. Odpis wartości aktywów odzwierciedla ich prognozowane wyniki w przyszłości.

Z kolei ryzyko wejścia globalnej gospodarki w recesję prowadzi do prognozowanego ograniczenia popytu na paliwa, co oznacza, że najbliższe miesiące - w obliczu utrzymujących się wysokich cen surowców - będą dla branży paliwowej szczególnie wymagające. Modelowa marża rafineryjna Orlenu za lipiec br. była niemal o połowę niższa niż miesiąc wcześniej.

- Ograniczona podaż paliw w Europie i na całym świecie wywarła bardzo silny wpływ na rynek, zwłaszcza na ceny paliw, na modelowe marże rafineryjne praktycznie wszystkich koncernów paliwowych. Widzimy, że globalnie nasilają się zjawiska recesyjne. W takich warunkach trudne jest jakiekolwiek prognozowanie, co może się wydarzyć na rynku nawet w bardzo bliskiej przyszłości – komentuje Jan Szewczak.

Sprzedaż detaliczna paliw

Jak zwraca uwagę ekspert rynku energetycznego i paliwowego Piotr Maciążek w komentarzu dla WNP.PL, wyniki PKN Orlen są bardzo dobre i odpowiada to trendom europejskim. Na zyski w dużym stopniu wpływają jednak czynniki makroekonomiczne.

- Marża rafineryjna Orlenu rosła w tym samym czasie, gdy rosły marże europejskich firm, jak BP czy Total. Dziś zależność jest podobna. Marża za lipiec jest o połowę niższa niż w czerwcu. Taki sam proces następuje u firm zachodnich. To pokazuje, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną i dużym rozedrganiem rynków – mówi Piotr Maciążek.

I dodaje, że to, co uderza w wynikach PKN Orlen, to ich korelacja z europejskim sektorem rafineryjnym.

- Wszystkie rafinerie w Europie podlegają tym samym czynnikom makroekonomicznym oraz sytuacji geopolitycznej. Odcięcie się od rosyjskich produktów naftowych, w połączeniu z deficytem mocy rafineryjnych na Starym Kontynencie, wpływa na marże. Koncern ma tu niewiele do powiedzenia, musi reagować jak rynek – precyzuje.

Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował spadek wyniku EBITDA o 16 proc. rok do roku, do poziomu 695 mln zł. O 127 mln zł zmniejszył się zysk sieci stacji w Polsce. Było to spowodowane przede wszystkim redukcją marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku niemieckim i porównywalnych poziomach na rynku czeskim i litewskim.

- Rok do roku sprzedaż detaliczna paliwa na stacjach Orlenu wzrosła o 15 proc., ale koncern odnotował spadek zysku operacyjnego w tym segmencie o 127 mln zł w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku. Marża detaliczna w Polsce znacząco spadła, w przypadku oleju napędowego wynosząc ułamkową część grosza na litrze. Dla porównania: wynik Orlenu ze sprzedaży detalicznej w Niemczech wzrósł rok do roku o 23 mln zł – stwierdza w komentarzu dla WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Na koniec drugiego kwartału 2022 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen działało 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów rok do roku.