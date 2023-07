Straciliśmy historyczną okazję. Wciąż jesteśmy uzależnieni od ropy, choć już nierosyjskiej

Wbrew nadziejom ekologów i producentów elektrycznych aut odchodzenie od rosyjskiej ropy nie oznacza przechodzenia na nowe napędy. Zużycie ropy naftowej jest dziś w Unii Europejskiej wyższe niż przed napaścią Rosji na Ukrainę.

Zużycie ropy naftowej jest dziś o 2 proc. wyższe niż przed wojną - to przede wszystkim wynik aktywności transportu samochodowego i lotniczego.

Import ropy naftowej do Unii Europejskiej z USA wzrósł o jedną czwartą, ale z Angoli już sześciokrotnie.

Według Transport & Environment 80 proc. wzrostu eksportu ropy do Europy pochodziło z zaledwie dziesięciu pól, głównie amerykańskich.

Kiedy po napaści Rosji na Ukrainę objęto agresora sankcjami ekonomicznymi, zakładającymi m.in. odejście od rosyjskich surowców energetycznych, część obserwatorów miała nadzieję, że to przyspieszy przejście na nowe napędy w transporcie, nowe technologie w ogrzewaniu domów i zwiększenie udziału OZE w energetyce. Nie do końca się to udało. Co prawda zużycie gazu spadło o 15 proc., ale wzrosło zużycie węgla, a także ropy naftowej.

Stowarzyszenie Transport & Environment zauważyło, że zużycie ropy naftowej jest dziś o 2 proc. wyższe niż przed wojną. To z jednej strony wynik powrotu przewozów samochodowych do poziomu sprzed pandemii, a z drugiej tego, że sektor lotniczy także przeżywa rozkwit i w tym roku spodziewa się pobicia kolejnego rekordu.

Dostawcy ropy do Unii utrzymują wysoki poziom wydobycia, a nawet je zwiększają

Według T&E główni dostawcy ropy naftowej do Unii Europejskiej utrzymują wysoki poziom wydobycia, a nawet otwierają nowe projekty. Organizacja naliczyła ich w sumie 200 (działających i planowanych) i przypomniała, że każdy z nich to „bomba klimatyczna”, która w ciągu swojej działalności sama emituje ogromne ilości dwutlenku węgla. W sumie ma to być ponad 1 mld ton w ciągu całego okresu wydobycia wskazanych projektów.

Transport & Environment (T&E) twierdzi, że UE traci historyczną okazję do ograniczenia zużycia ropy i zmniejszenia zależności kontynentu od importu. - W niewiele ponad rok UE przerysowała mapę ropy naftowej. Kontynent zmniejszył swoją zależność od Rosji, ale zamiast ograniczać zużycie ropy, po prostu wymienia baryłkę za baryłkę z nowymi dostawcami. Gdyby Europa włożyła taki sam wysiłek w zmniejszenie popytu, jak w znalezienie nowych dostawców, mogłaby znacząco zmniejszyć swoją zależność od ropy naftowej - powiedziała Agathe Bounfour, kierownik programu naftowego w T&E.

Liderem wzrostu jest Angola, której sprzedaż wzrosła sześciokrotnie

Według T&E w styczniu ubiegłego roku Rosja odpowiadała za 31 proc. ropy naftowej dostarczanej do Unii Europejskiej. W marcu 2023 roku miała w naszym rynku tylko trzyprocentowy udział. W końcu ubiegłego roku na szczycie krajów wysyłających ropę do UE Rosję zastąpiły Stany Zjednoczone, obejmując 11 proc. rynku. W porównaniu z rokiem 2021 sprzedały u nas o 26 proc. więcej ropy.

Ponad jedna czwarta to znaczny wzrost, ale USA wcale nie są tu liderami. Podobną ilość ropy naftowej co Stany wprowadziła na unijny rynek Arabia Saudyjska i w tym wypadku jest to wzrost o 47 proc. Do liderów należy także Norwegia, która zwiększyła sprzedaż w UE o 18 proc. Tuż za nią jest gracz, który wcześniej nie odgrywał na rynku większej roli - Angola. Jej eksport do UE wzrósł sześciokrotnie, osiągając 6 mln baryłek miesięcznie. Import ropy naftowej z Iraku wzrósł o 15 proc., a z Brazylii o 59 proc.

Część nowego importu to kupno rosyjskiej ropy poprzez kraje pośredniczące

Organizacja wskazuje przy tym niekonsekwencję UE, która wstrzymuje import ropy naftowej z Rosji, ale zwiększa zakupy produktów naftowych w krajach, które kupują ten surowiec w Rosji, korzystając na tym, że zamknięcie unijnego rynku zmusiło Rosję do znaczących obniżek cen ropy. Transport & Environment wskazuje przede wszystkim na import rafinowanych produktów naftowych z Chin i Indii, który wzrósł w ciągu ostatniego roku odpowiednio o 70 proc. i 13 proc. Kraje te tanio kupioną rosyjską ropę przetwarzają i reeksportują do UE jako np. paliwo do silników odrzutowych.

Według T&E 80 proc. wzrostu eksportu ropy do Europy pochodziło z zaledwie dziesięciu pól. Największa część wzrostu eksportu pochodziła z Teksasu, następne są największe złoże w Norwegii Johan Sverdrup i brazylijskie złoże Lula.

Trzeba jednak przyznać, że trend wzrostowy w wydobyciu i zużyciu ropy naftowej dotyczy nie tylko Unii Europejskiej. To światowy trend. Zdaniem T&E zagraża on celom klimatycznym, zakładającym zmniejszenie wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza.