Strajk we Francji słabnie, ale paliwa na stacjach nadal nie ma

Negocjacje prowadzone dziś w nocy pomiędzy związkowcami i zarządem TotalEnergies zakończyły się częściowym powodzeniem. Jeden ze związków zgodził się na podwyżki płac, a CGT odmówiło i nadal strajkuje

Negocjacje płacowe zorganizowane w czwartek (13 października) wieczorem z inicjatywy TotalEnergies trwały kilka godzin i nad ranem zakończyły się podpisaniem porozumienia płacowego tylko z jednym ze związków zawodowych. Ustalenie dotyczy podwyżki płac od stycznia 2023 roku o 7 procent i wypłaty jeszcze w grudniu tego roku jednorazowej nagrody z zysku w wysokości średniej miesięcznej pensji.

Fiasko rozmów ostatniej szansy w sprawie zakończenia strajku we francuskich rafineriach

Jednak główni organizatorzy strajku, reprezentanci lewicowego związku CGT, nazwali te rozmowy maskaradą, a położone na stole negocjacyjnym propozycje za "daleko niewystarczające". Kilkanaście minut po północy opuścili siedzibę koncernu i ogłosili, że nadal będą prowadzić akcję protestacyjną. Dodatkowo wezwano inne organizacje związkowe i młodzieżowe do mobilizacji strajkowej w najbliższy wtorek to jest 18 października w obronie poziomu życia, płac i emerytur w obliczu rosnącej inflacji.

W czwartek rząd doprowadził do siłowego odblokowania magazynu paliw w rejonie Dunkierki, wręczając strajkującym pracownikom nakazy powrotu do pracy. W nocy wyjechały stamtąd pierwsze cysterny z paliwem.

Nadal 4 rafinerie są blokowane przez strajkujących związkowców z CGT

Zakończył się natomiast strajk w dwóch rafineriach i magazynach paliw należących do Esso France z Grupy ExxonMobil. Przyjęte rozwiązania płacowe są nieco gorsze od tych, których domagają się strajkujący w TotalEnergies, ale związkowcy uznali, że dalsze prowadzenie protestu jest bardzo szkodliwe dla obywateli.

Rząd naciska na pilne wznowienie dialogu i szukanie płaszczyzn porozumienia. Chaos i braki paliwa są trudne do zniesienia ponieważ dotykają całą Francję. Gospodarka jest niemal sparaliżowana, a służby komunalne w wielu miastach nie są w stanie świadczyć usług transportowych, dowozu dzieci do szkół oraz wywozu śmieci, wstrzymano naprawy dróg i remonty. Na budowach brakuje oleju napędowego do maszyn. Tak jak pisaliśmy kwitnie czarny rynek handlu benzyną przywożoną z sąsiednich krajów.

Na najbliższą niedzielę (16 października) na wezwanie partii lewicowych w Paryżu zorganizowany będzie marsz przeciwko wysokim kosztom życia i bezczynności klimatycznej. Jak niektórzy podkreślają, blokada rafinerii i co za tym idzie brak paliwa na stacjach powoduje, że ruch samochodowy zmniejszył się o ponad połowę co jest naturalnym wkładem związkowców w redukcję emisji CO2 we Francji.