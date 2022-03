Surowce z Europy mogą zapełnić lukę po rosyjskiej ropie i gazie

Wojna w Ukrainie uzmysłowiła rządom wielu europejskich państw, jak groźne jest uzależnienie energetyczne od Rosji. Rozpoczęło się nerwowe poszukiwanie alternatywnych źródeł dostaw – także z egzotycznych kierunków. Szanse na zapełnienie luki po rosyjskiej ropie czy gazie pojawiają się znacznie bliżej - oceniają eksperci EMIS z międzynarodowej firmy analitycznej ISI Emerging Markets Group.

Turcja zasobna w gaz

Morze Czarne pełne surowców

Według ekspertów Rumunia jest jednym z najbardziej zasobnych w ropę państw w regionie CEE. Jednak pomimo szacowanych na 0,6 Bbbl rezerw ropy naftowej (miliard baryłek) oraz gazu ziemnego (3,7 tcf - trylion stóp sześciennych), dojrzewanie złóż i niewystarczająca ilość przyrostu wydobycia węglowodorów, sprawiają, że kraj musi jeszcze wiele zainwestować, aby wzmocnić ten sektor gospodarki. Mimo to prezydent Klaus Iohannis stwierdził, że Rumunia jest gotowa zapewnić własną infrastrukturę, aby zdywersyfikować dostawy gazu ziemnego z wielu źródeł w Europie.W Turcji natomiast szacowane rezerwy ropy naftowej określono na poziomie 0,4 Bbbl, a gazu ziemnego 0,1 tcf na koniec 2020 roku. Perspektywy wykorzystania zasobów w celu zwiększenia lokalnej produkcji są obiecujące.Ponadto pod koniec sierpnia 2021 roku Turcja ogłosiła odkrycie pola gazowego Sakarya na Morzu Czarnym, co wraz z dodatkowymi rezerwami ujawnionymi w czerwcu tego samego roku zwiększyło szacunkowe złoża do 540 miliardów m3. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na 2023 rok i po pełnym zagospodarowaniu może zaspokoić około 30 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz.W 2016 roku spółki OMV Petrom i Exxon Mobil dokonały znaczącego odkrycia na Morzu Czarnym, co w 2026 roku ma wnieść do rumuńskiej produkcji 10 mld m3 gazu rocznie. Byłaby to niemal równowartość rocznego zużycia tego surowca w całym kraju.Z kolei amerykańska grupa Carlyle, poprzez swoją spółkę zależną Black Sea Oil and Gas, ma rozpocząć produkcję w ramach projektu Midia Gas Development Project na Morzu Czarnym. Szacuje się, że już w tym roku z tamtejszego złoża będzie się wydobywać miliard m3 gazu rocznie.