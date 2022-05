Szef Repsola wzywa do realizmu w transformacji energetycznej UE

Prezes hiszpańskiego koncernu paliwowego Repsol Antonio Brufau podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy zaapelował o opracowanie realistycznego planu transformacji energetycznej i dekarbonizacji Europy do 2050 roku.

Szef hiszpańskiego potentata nalega, aby zadać pytanie, czy w procesie przezwyciężania kryzysu i realizacji transformacji energetycznej realne jest opieranie się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, nie uwzględniając innych technologii i roli przypisanej gazowi ziemnemu i ropie naftowej.

Brufau wezwał do dalszego dążenia do europejskiej autonomii energetycznej, a także ostrzegł przed konsekwencjami polityki w tym obszarze, „która prawdopodobnie ma dobre intencje, ale czasami jest nierealistyczna”.

Jego zdaniem konieczne jest jak najszybsze opracowanie planu redukcji emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę, że transformacja energetyczna wymaga kosztów „setek miliardów dolarów”, a także odrzucenia dogmatu, że nie będzie niedoboru energii lub „niedopuszczalnych podwyżek cen” za nią.

W szczególności Brufau wskazał na tendencję do ignorowania faktu, że Europa nadal będzie potrzebować energii węglowodorowej, a także do ignorowania problemów branż, które są trudne do dekarbonizacji.