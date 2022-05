Szefowie Orlenu i KazMunaiGazu o kazachskiej ropie dla Polski

Prezes Orlenu Daniel Obajtek i Magzum Mirzagalijew, prezes kazachskiego giganta paliwowego, KazMunaiGaz, omówili możliwości współpracy i importu ropy z tej środkowoazjatyckiej republiki.

Jak podała kazachska spółka, strony wymieniły poglądy na temat obiecujących obszarów współpracy będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Daniel Obajtek przedstawił kierownictwu KMG możliwości Orlenu w zakresie automatyzacji przemysłu rafineryjnego, rozwoju petrochemii i wprowadzenia technologii ograniczających emisje. Strona polska jest również zainteresowana dostarczaniem kazachskiej ropy na potrzeby koncernu Orlen.

KazMunaiGaz to kazachski odpowiednik Orlenu. Spółka powstała w 2002 roku i jest kontrolowana przez państwo. Atutem firmy są własne bardzo duże zasoby węglowodorów. Największym wyzwaniem to ich transport do potencjalnych odbiorców. Ze względu na brak dostępu do morza Kazachstan zmuszony jest m.in. do korzystania z transportu przez terytorium Rosji.